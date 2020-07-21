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Каким будет первый электромобиль SsangYong? Есть первые изображения

21.07.2020 13:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания SsangYong, большая часть акций которой на сегодняшний день принадлежит индийскому концерну Mahindra, опубликовала пару «дразнилок» будущего электрического кроссовера, пока известного под внутризаводским индексом E100.


Ожидается, что E100 станет электрической версией Korando четвертого поколения (предыдущий Korando продавался и на рынке ТС под именем Actyon). Судя по фирменным рендерам, от исходного Korando электрическая версия будет отличаться в первую очередь переработанным передком с глухой панелью вместо привычной решетки радиатора и нижнего воздухозаборника.


По предварительной информации, первая электрическая модель SsangYong получит силовую установку, знакомую по концепту e-SIV, который был представлен весной 2018 года в Женеве. Это электродвигатель мощностью 187 л.с. и тяговая батарея емкостью 61,5 кВтч, которая обещает запас хода в 420 км по устаревшей методике NEDC (это значит, что в реальности пробег на одной зарядке окажется примерно на «сотню» меньше).

К слову, само существование SsangYong пока под большим вопросом. Если все пойдет по плану, публичный дебют электрического «паркетника» состоится в первой половине 2021 года — но не исключено, что к этому времени Mahindra откажется от корейского бренда в рамках своей программы сокращения расходов, которая подразумевает сворачивание убыточных проектов.

 
 
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Компания SsangYong опубликовала пару «дразнилок» будущего электрического кроссовера, пока известного под внутризаводским индексом E100.
 
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