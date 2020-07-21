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Каким будет первый электромобиль SsangYong? Есть первые изображения
Источник материала: Tut.by
Компания SsangYong, большая часть акций которой на сегодняшний день принадлежит индийскому концерну Mahindra, опубликовала пару «дразнилок» будущего электрического кроссовера, пока известного под внутризаводским индексом E100.
Ожидается, что E100 станет электрической версией
По предварительной информации, первая электрическая модель SsangYong получит силовую установку, знакомую по концепту
К слову, само существование SsangYong пока под большим вопросом. Если все пойдет по плану, публичный дебют электрического «паркетника» состоится в первой половине 2021 года — но не исключено, что к этому времени Mahindra откажется от корейского бренда в рамках своей программы сокращения расходов, которая подразумевает сворачивание убыточных проектов.
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Компания SsangYong опубликовала пару «дразнилок» будущего электрического кроссовера, пока известного под внутризаводским индексом E100.
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