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Теперь во всех столичных трамваях можно оплатить проезд при помощи смартфона

21.07.2020 12:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Оплатить проезд смартфоном теперь можно во всех столичных трамваях. Об этом сообщает телеграм-канал Мингорисполкома «Минск. Официально».


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В столичных трамваях всех маршрутов внедрили систему TIX. Возможность оплаты проезда смартфоном начала действовать сегодня.

Чтобы воспользоваться виртуальной оплатой проезда, пассажиру необходимо скачать в GooglePlay или AppStore приложение TIX и привязать к нему свою банковскую карту: Visa, MasterCard, БЕЛКАРТ. Сервис представлен на русском, белорусском, английском и польском языках.

Оплатить билет можно прямо на остановке, когда нужный транспорт еще только подъезжает. В приложении отобразятся номер маршрута и предложение произвести оплату. Кроме того, в TIX можно приобрести билет, а затем, оказавшись в салоне транспортного средства, выбрать кнопку «Оплатить» напротив нужного номера вашего транспорта.

С 4 мая TIX работает и в автобусных маршрутах № 1 и № 100.

 
Теги: Минск
 
 
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В столичных трамваях всех маршрутов внедрили систему TIX. Возможность оплаты проезда смартфоном начала действовать сегодня.
 
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