Теперь во всех столичных трамваях можно оплатить проезд при помощи смартфона

Источник материала: Tut.by

Оплатить проезд смартфоном теперь можно во всех столичных трамваях. Об этом сообщает телеграм-канал Мингорисполкома «Минск. Официально».



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В столичных трамваях всех маршрутов внедрили систему TIX. Возможность оплаты проезда смартфоном начала действовать сегодня.

Чтобы воспользоваться виртуальной оплатой проезда, пассажиру необходимо скачать в GooglePlay или AppStore приложение TIX и привязать к нему свою банковскую карту: Visa, MasterCard, БЕЛКАРТ. Сервис представлен на русском, белорусском, английском и польском языках.

Оплатить билет можно прямо на остановке, когда нужный транспорт еще только подъезжает. В приложении отобразятся номер маршрута и предложение произвести оплату. Кроме того, в TIX можно приобрести билет, а затем, оказавшись в салоне транспортного средства, выбрать кнопку «Оплатить» напротив нужного номера вашего транспорта.

С 4 мая TIX работает и в автобусных маршрутах № 1 и № 100.