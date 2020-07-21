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Цена нефти Brent впервые за четыре месяца превысила 44 доллара
21.07.2020 14:08 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: news.myseldon.com
Рост также демонстрирует нефть бренда WTI.
Сентябрьские фьючерсы нефти марки Brent превысили отметку в 44 доллара впервые с 9 марта, следует из данных торгов Интерконтинентальной биржи. На 12:05 мск нефть этой марки выросла до $44,280 за баррель (+2,311%), пишет Коммерсантъ.
Уверенный рост также демонстрирует нефть бренда WTI. Сентябрьские фьючерсы этой нефти растут на 2,175% до 41,810 доллара за баррель.
На фоне подорожания энергоносителя укрепляется российский рубль. Курс евро к рублю опустился до 81,14 руб. (–0,53), доллара — до 70,875 руб. (–0,46).
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Рост также демонстрирует нефть бренда WTI.
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