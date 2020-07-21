ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Торги на бирже завершились обвалом доллара

21.07.2020 14:28 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Белорусский рубль уверенно подорожал к доллару и евро, но обвалился к российскому рублю, который потащил за собой корзину валют вверх.

Она подорожала сразу на 0,24% и прервала серию из восьми снижений. В итоге с начала недели стоимость валютной корзины выросла на 0,21%, а с начала месяца упала на 0,88%.

Курс доллара упал сразу на 0,0111 BYN до 2,3879 BYN/USD и оказался на минимуме за 25 дней.

Стоимость американской валюты снижается уже пятые торги подряд, а за последние десять торгов она дешевела девять раз. Общее снижение за это время составило 0,0561 BYN.

Курс евро обвалился на 0,0125 BYN до 2,7344 BYN/EUR. Евро вчера с минимума за 15 дней подскочил до максимума за 11 дней, а сегодня опять подешевел. С начала июля стоимость евровалюты выросла на 0,0273 BYN.

Курс российского рубля прервал серию из пяти последовательных падений, за время которой он подешевел на 0,0810 BYN. Сегодня по итогам торгов на валютной бирже в Минске сотня российских рублей подскочила в цене сразу на 0,0312 BYN до 3,3362 BYN/100 RUB.

Если сравнить с началом июля, то рубль РФ подешевел на 0,0549 BYN.

Центробанк России

Российский рубль сегодня значительно подорожал к доллару и евро на торгах Московской биржи. Это послужило сигналом для Центробанка России понизить официальные курсы доллара и евро расчётами на завтра.

Так, курс доллара упал на 1,00 рубль до 70,9668 российских рублей, а курс евро обвалился сразу на 1,14 рубля до 81,2499 российских рублей и покинул максимум за три месяца, на который взлетел вчера.
 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский рубль уверенно подорожал к доллару и евро, но обвалился к российскому рублю, который потащил за собой корзину валют вверх.
 
Новости дня
Новости разные
 
Цена нефти Brent впервые за четыре месяца превысила 44 доллара
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
21.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика