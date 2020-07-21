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Взрыв прогремел в Киеве у станции метро «Минская»
Источник материала: ОНТ
Взрыв произошел в Киеве рядом со станцией метрополитена «Минская». Об этом во вторник, 21 июля, сообщили украинские СМИ,
Видео происшествия опубликовано на странице сообщества «Киев Оперативный» в Facebook.
Сообщается, что ранее во вторник рядом с этой станцией нашли подозрительную сумку.
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Взрыв произошел в Киеве рядом со станцией метрополитена «Минская». Об этом во вторник, 21 июля, сообщили украинские СМИ, передает ТАСС. Видео происшествия...
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