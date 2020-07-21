На Валерия Цепкало заявили в Генпрокуратуру и грозят, что на очереди его жена

Источник материала: KYKY

Сегодня в суде Первомайского района Минска началось предварительное слушание по поданному турецким бизнесменом Седатом Игдеджи иску о защите чести, достоинства и деловой репутации. Он считает, мол, Валерий Цепкало во время видеострима незаслуженно назвал его мошенником, передает TUT.by.

Имя Седата Игдеджи – его компании участвовали в застройке ПВТ, когда им руководил Валерий Цепкало, – переодически попадает в новости со старта предвыборной гонки. Он уже дал несколько громких интервью, рассказав о том, как «платил откаты» Цепкало, оплачивал его отдых, возведение дома. Затем бизнесмен подал заявление в Генпрокуратуру о том, что Цепкало якобы выманивал у него взятки. При этом Седат уверяет, что его борьба с экс-главой ПВТ никак не связана с политикой.

Цепкало же отрицает все обвинения в свою сторону. В одном из видеостримов он, общаясь с избирателями, заявил, что турецкий инвестор обманул десятки человек, а его фирмы не выполняли обязательства. Эти слова Седат и посчитал порочащими его честь.

На суде Седат отметил, что первую взятку дал в 2006 году. А всего, по его словам, Цепкало получил от него миллион долларов. На вопрос журналистов, если Игдеджи дал взятку 14 лет назад, то почему обратился в Генпрокуратуру только сейчас, он ответил так: «Я увидел, что он идет в президенты с моим домом [компания Игдеджи строила дом, где жила семья Цепкало] сказал, что продаст дом и за эти деньги пойдет на выборы. Это до сердца дошло. Брал взятки с моих денег и хочет стать президентом. Я как гражданин не позволю этого».

В суде бизнесмен высказывал претензии и в адрес Вероники Цепкало. Журналисты спросили Седата, чем ему не угодила жена экс-главы ПВТ, и он сказал: «Я оплачивал ее поездку в Стамбул, отдых в Крыму… Когда сейчас я вижу, что непонятно, где Валерий, за границей или в Беларуси, и номер один уже не он, а Вероника Цепкало, я решил сейчас и с нее снять маску. Если нужно, я на следующей неделе напишу заявление в Генпрокуратуру и на нее, у меня есть все документы».

Обложка: TUT.by.