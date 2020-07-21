ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Эксперт рассказал, как МАЗ смог нарастить долю на рынке во время пандемии

21.07.2020 14:06 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Эксперт рассказал, как МАЗ смог нарастить долю на рынке во время пандемии

Создание сервисов для потребителей во время пандемии позволило Минскому автомобильному заводу нарастить долю на рынке. Такое мнение высказал дилер ОАО «МАЗ» в Украине Андрей Власенко во время дискуссии участников аналитического проекта «Образ будущего» Белорусского института стратегических исследований.

В свою очередь, генеральный директор ОАО «МАЗ» Валерий Иванкович напомнил, что Беларусь ориентирована на экспорт, поскольку у страны нет больших запасов природных ресурсов.

Тем временем Андрей Власенко рассказал, что в соседней нам Украине за пять месяцев ВВП сократился почти на 6%, в итоге началась национализация экономики.

Фото: БИСИ

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Создание сервисов для потребителей во время пандемии позволило Минскому автомобильному заводу нарастить долю на рынке. Такое мнение высказал дилер ОАО «МАЗ» в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Лукашенко: «Я всегда признавал, что гомельчане – это самые надёжные друзья»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
21.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика