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Эксперт рассказал, как МАЗ смог нарастить долю на рынке во время пандемии
Источник материала: ОНТ
Создание сервисов для потребителей во время пандемии позволило Минскому автомобильному заводу нарастить долю на рынке. Такое мнение
В свою очередь, генеральный директор ОАО «МАЗ» Валерий Иванкович напомнил, что Беларусь ориентирована на экспорт, поскольку у страны нет больших запасов природных ресурсов.
Тем временем Андрей Власенко рассказал, что в соседней нам Украине за пять месяцев ВВП сократился почти на 6%, в итоге началась национализация экономики.
Фото: БИСИ
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Создание сервисов для потребителей во время пандемии позволило Минскому автомобильному заводу нарастить долю на рынке. Такое мнение высказал дилер ОАО «МАЗ» в...
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