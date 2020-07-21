Президент открыл центральную городскую поликлинику в Гомеле

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко в торжественной обстановке открыл Гомельскую центральную городскую поликлинику, пишет БЕЛТА.

Стоимость поликлинического комплекса – Br26,4 млн, в том числе Br7 млн пошло на закупку современного медицинского оборудования.

Поликлиника рассчитана на 800 посещений в смену. Помощь здесь могут получать 40 тыс. жителей трех микрорайонов Гомеля – № 16, 17, 18. В поликлинике будут работать 450 человек, включая 110 врачей и свыше 160 сотрудников среднего медперсонала. Отмечается, что создается 150 новых рабочих мест.

В структуре поликлиники – четыре диагностических и восемь клинических отделений, в том числе отделение общеврачебной практики, где созданы условия для работы 27 команд врачей общей практики, дневной стационар на 40 коек, отделения медицинской реабилитации и физиотерапии.

В новой поликлинике жителям Гомеля и Гомельского района будет оказываться не только медицинская, но и лечебно-диагностическая помощь.

ФОТО: БЕЛТА

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