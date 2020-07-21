Именно в Вашем городе есть уникальный магазин столичных оптик «FUNTASTIK»

Источник материала: Mlife

Но обо всём по порядку

Красиво оформленный зал, профессиональное оборудование, за прилавком – симпатичные и квалифицированные сотрудники..

В духе времени

Да-да, все в масках и перчатках, на входе антисептик. А после каждого клиента, примерявшего очки, продавец обработает оправу специальным дезинфицирующим раствором.

Даже доставка есть

При необходимости вам доставят готовый заказ.

Это не просто магазин с очками

Здесь вы сможете бесплатно осуществить подбор очков с учетом ваших физиологических особенностей, отремонтировать оправу и получить полную консультацию. Оптика «FUNTASTIK» специализируется на очках и оправах с ценовым диапазоном от «эконом» до «премиум» для детей, подростков и взрослых.

В магазине представлено свыше 700 оправ для взрослых, более 400 – для детей. Оправы разных форм, солнцезащитные очки, контактны линзы и растворы, окклюдеры, очки для компьютера и вождения, очки-тренажеры и глаукомные, средства ухода и аксессуары, а также амблиостимуляторы.

Не надо идти за рецептом в поликлинику

При заказе очков в оптике консультацию в подборе очков проводит врач-офтальмолог. Подбор контактных линз осуществляется также бесплатно.

А если вы хотите заменить линзы в ваших старых очках – не проблема, в оптике «FUNTASTIK» на основе старых очков сделают новые.

Стоит отметить, что здесь выполняют работы по изготовлению любых, даже самых сложных линз и ремонтов.

Одни прогрессивные очки или две-три пары простых?

Вы не можете увидеть четко мелкий шрифт… Ценники в магазине целая проблема. А чтобы разглядеть предметы или человека вдалеке, нужно поменять очки… Знакомо?

Так вот, раньше люди, которым нужны были одни очки для дали, а другие для близи, выбирали из двух вариантов – первый, две пары очков, что не особенно удобно, если нужно часто менять даль на близь и наоборот.

Либо второй-прогрессивные очки – это очень удобный вариант. Это очки, в которых будет хорошее качество зрения на трёх разных расстояниях – от дали до чтения. В прогрессивных очках переход между разными зонами происходит очень плавно и мягко. Поэтому, их использование не приносит никакого дискомфорта.







Линза прогрессивных очков состоит из трех зон:

Зона для дали

Переходная зона для среднего расстояния

Зона для близи

Выглядит это примерно вот так:







Оговоримся сразу, стоят такие линзы, почти столько же, сколько две-три пары обычных очков. Но, с другой стороны – у вас будут одни очень удобные очки.

Примечательно, что эти линзы подходят под любую оправу. Они комфортны для людей с разной степенью нарушения остроты зрения.



Завод BOD – производитель сложных линз



Не первый год оптика очень тесно работает с Лаборатория линз BOD (Baltic Optical Dimension) – одна из наиболее современных лабораторий в Европе, которая занимается изготовлением прогрессивных и специальных очков.

Очки для компьютера и телефона

В первую очередь такие очки актуальны для школьников и студентов, которые мало времени проводят на прогулках, пропадая в компьютерах и смартфонах. Им лучше выбрать компьютерные линзы из материала Blue420 с защитой от короткой волны синего света.

Особое внимание нужно уделить студентам, и всем тем, кто просиживает за компьютером или работает на близком расстоянии более 3-4 часов в день, и испытывает симптомы зрительной усталости.

По данным статистики более 60% пользователей компьютеров и людей, длительно

работающих на близком расстоянии, жалуются на ежедневную зрительную усталость

вне зависимости от того, носят они очки или нет.

Коррекция миопии для школьников и студентов

Что можно посоветовать: это полная коррекция миопии. Очки в данном случае необходимы для того, чтобы уменьшить вероятность прогрессирования близорукости.

Заботимся об учителях

Не оставим без внимания и преподавателей. Поскольку современному учителю не обойтись без всех зон (работа на близком расстоянии, компьютер и, конечно, он должен охватывать взглядом весь класс или аудиторию), лучший выбор это прогрессивные или офисные линзы в очки.

И, конечно же, индивидуальный подход

На производстве BOD можно изготовить прогрессивные или офисные линзы самых разных дизайнов, которые решат задачи каждого конкретного пользователя и учтут все нюансы повседневных задач, улучшив тем самым качество жизни.

Всё для детей

Детские очки изготавливаются из специальных облегченных линз и оправы, которая не содержит металл. Потому что у детей окончательно не сформирована переносица и наличие металлического каркаса может отрицательно повлиять на ее формирование. Даже есть модели, в которых будет удобно и трехмесячным малышам. Кстати, цены на детские оправы вполне демократичные.

Сотрудники «FUNTASTIK» знают, например, как мягко убедить детей носить очки, если те не в восторге от такой перспективы.

А ещё в «FUNTASTIK» знают, что дети любят подарки. Поэтому каждому маленькому покупателю очков положен приятный сюрприз.

Если дети заскучали или захотели заняться своими делами – к вашим услугам мини-детская зона с карандашами и раскрасками.

Линзы

Однодневные, цветные, астигматические линзы, линзы на 1 и 3 месяца – подбор для клиентов – бесплатно.

Кстати, если вы никогда ранее не пользовались линзами, вас научат их надевать и ухаживать за ними. Вы получите профессиональную консультацию врача или специально обученных специалистов.

Собственная мастерская

В столице гарантирует Вам качество и надёжность.

Акции и скидки

- Для многодетных семей, пенсионеров и инвалидов по выходным дням действует скидка 20%.

(Или при заказе двух пар очков — 15%-я скидка на вторые)?

- Скидку 10% получит каждый, кто подпишется на инстаграм @funtastik_optics

- Именинникам скидка 15%.

Плюс ко всему, магазина оптики «FUNTASTIK» постоянно проводит розыгрыши в инстаграмм и среди своих постоянных клиентов.

Приходите: г.Мозырь ул.Нефтестроителей 26 ТЦ"Catapulta"*Вход с улицы

Телефон: 8(029) 6773636...

Режим работы:

Понеденьник – воскресенье: 10.00 – 20.00

Сайт: https://funoptik.by/

Инстаграм: https://www.instagram.com/funtastik_optics

Вконтакте: https://m.vk.com/funtastik_optics

• Бесплатный подбор очков и консультация офтальмолога

• Оплата наличными и по терминалу

• Рассрочка по карте "Халва", "Карта покупок", "Смарт", «FUN»

• Подарочные сертификаты