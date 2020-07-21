Именно в Вашем городе есть уникальный магазин столичных оптик «FUNTASTIK»

Красиво оформленный зал, профессиональное оборудование, за прилавком – симпатичные и квалифицированные сотрудники..
В духе времени
Да-да, все в масках и перчатках, на входе антисептик. А после каждого клиента, примерявшего очки, продавец обработает оправу специальным дезинфицирующим раствором.
Даже доставка есть
При необходимости вам доставят готовый заказ.
Это не просто магазин с очками
Здесь вы сможете бесплатно осуществить подбор очков с учетом ваших физиологических особенностей, отремонтировать оправу и получить полную консультацию. Оптика «FUNTASTIK» специализируется на очках и оправах с ценовым диапазоном от «эконом» до «премиум» для детей, подростков и взрослых.
В магазине представлено свыше 700 оправ для взрослых, более 400 – для детей. Оправы разных форм, солнцезащитные очки, контактны линзы и растворы, окклюдеры, очки для компьютера и вождения, очки-тренажеры и глаукомные, средства ухода и аксессуары, а также амблиостимуляторы.
Не надо идти за рецептом в поликлинику
При заказе очков в оптике консультацию в подборе очков проводит врач-офтальмолог. Подбор контактных линз осуществляется также бесплатно.
А если вы хотите заменить линзы в ваших старых очках – не проблема, в оптике «FUNTASTIK» на основе старых очков сделают новые.
Стоит отметить, что здесь выполняют работы по изготовлению любых, даже самых сложных линз и ремонтов.
Одни прогрессивные очки или две-три пары простых?
Вы не можете увидеть четко мелкий шрифт… Ценники в магазине целая проблема. А чтобы разглядеть предметы или человека вдалеке, нужно поменять очки… Знакомо?
Так вот, раньше люди, которым нужны были одни очки для дали, а другие для близи, выбирали из двух вариантов – первый, две пары очков, что не особенно удобно, если нужно часто менять даль на близь и наоборот.
Либо второй-прогрессивные очки – это очень удобный вариант. Это очки, в которых будет хорошее качество зрения на трёх разных расстояниях – от дали до чтения. В прогрессивных очках переход между разными зонами происходит очень плавно и мягко. Поэтому, их использование не приносит никакого дискомфорта.
Линза прогрессивных очков состоит из трех зон:
Зона для дали
Переходная зона для среднего расстояния
Зона для близи
Выглядит это примерно вот так:
Оговоримся сразу, стоят такие линзы, почти столько же, сколько две-три пары обычных очков. Но, с другой стороны – у вас будут одни очень удобные очки.
Примечательно, что эти линзы подходят под любую оправу. Они комфортны для людей с разной степенью нарушения остроты зрения.
Завод BOD – производитель сложных линз
Не первый год оптика очень тесно работает с Лаборатория линз BOD (Baltic Optical Dimension) – одна из наиболее современных лабораторий в Европе, которая занимается изготовлением прогрессивных и специальных очков.
Очки для компьютера и телефона
В первую очередь такие очки актуальны для школьников и студентов, которые мало времени проводят на прогулках, пропадая в компьютерах и смартфонах. Им лучше выбрать компьютерные линзы из материала Blue420 с защитой от короткой волны синего света.
Особое внимание нужно уделить студентам, и всем тем, кто просиживает за компьютером или работает на близком расстоянии более 3-4 часов в день, и испытывает симптомы зрительной усталости.
По данным статистики более 60% пользователей компьютеров и людей, длительно
работающих на близком расстоянии, жалуются на ежедневную зрительную усталость
вне зависимости от того, носят они очки или нет.
Коррекция миопии для школьников и студентов
Что можно посоветовать: это полная коррекция миопии. Очки в данном случае необходимы для того, чтобы уменьшить вероятность прогрессирования близорукости.
Заботимся об учителях
Не оставим без внимания и преподавателей. Поскольку современному учителю не обойтись без всех зон (работа на близком расстоянии, компьютер и, конечно, он должен охватывать взглядом весь класс или аудиторию), лучший выбор это прогрессивные или офисные линзы в очки.
И, конечно же, индивидуальный подход
На производстве BOD можно изготовить прогрессивные или офисные линзы самых разных дизайнов, которые решат задачи каждого конкретного пользователя и учтут все нюансы повседневных задач, улучшив тем самым качество жизни.
Всё для детей
Детские очки изготавливаются из специальных облегченных линз и оправы, которая не содержит металл. Потому что у детей окончательно не сформирована переносица и наличие металлического каркаса может отрицательно повлиять на ее формирование. Даже есть модели, в которых будет удобно и трехмесячным малышам. Кстати, цены на детские оправы вполне демократичные.
Сотрудники «FUNTASTIK» знают, например, как мягко убедить детей носить очки, если те не в восторге от такой перспективы.
А ещё в «FUNTASTIK» знают, что дети любят подарки. Поэтому каждому маленькому покупателю очков положен приятный сюрприз.
Если дети заскучали или захотели заняться своими делами – к вашим услугам мини-детская зона с карандашами и раскрасками.
Линзы
Однодневные, цветные, астигматические линзы, линзы на 1 и 3 месяца – подбор для клиентов – бесплатно.
Кстати, если вы никогда ранее не пользовались линзами, вас научат их надевать и ухаживать за ними. Вы получите профессиональную консультацию врача или специально обученных специалистов.
Собственная мастерская
В столице гарантирует Вам качество и надёжность.
Акции и скидки
- Для многодетных семей, пенсионеров и инвалидов по выходным дням действует скидка 20%.
(Или при заказе двух пар очков — 15%-я скидка на вторые)?