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Санкт-Петербург обогнал Москву в рейтинге по качеству жизни
21.07.2020 14:42 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: jpgazeta.ru
Рейтинг составлен РБК. Издание учитывало такие показатели, как уровень покупательской способности, доступность жилья, уровень накоплений, обеспеченность врачами и педагогами, климатическая зона и другие.
Рейтинг российский регионов по качеству жизни, составленный
На 4-м и 5-м местах соответственно Московская и Воронежская области.
В десятку также вошли Краснодарский край, Тюменская области, Ханты-Мансийский АО, Нижегородская и Свердловская области.
Худшими регионами для жизни издание посчитало Калмыкия, Еврейская АО, Алтай, Карачаево-Черкессия и Тыва.
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Рейтинг составлен РБК. Издание учитывало такие показатели, как уровень покупательской способности, доступность жилья, уровень накоплений, обеспеченность врачами...
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