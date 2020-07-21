Санкт-Петербург обогнал Москву в рейтинге по качеству жизни

Источник материала: Ежедневник

фото: jpgazeta.ru

Рейтинг составлен РБК. Издание учитывало такие показатели, как уровень покупательской способности, доступность жилья, уровень накоплений, обеспеченность врачами и педагогами, климатическая зона и другие.

Рейтинг российский регионов по качеству жизни, составленный РБ К, возглавил Санкт-Петербург. Москва заняла вторую строку, Белгородская область – третью.

На 4-м и 5-м местах соответственно Московская и Воронежская области.

В десятку также вошли Краснодарский край, Тюменская области, Ханты-Мансийский АО, Нижегородская и Свердловская области.

Худшими регионами для жизни издание посчитало Калмыкия, Еврейская АО, Алтай, Карачаево-Черкессия и Тыва.