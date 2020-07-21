Трогательная встреча медсестры и выздоровевшей пациентки попала на видео

Источник материала: ОНТ

Пользователей Сети растрогало видео, на котором запечатлена радостная встреча медсестры и выздоровевшей пациентки. Ролик опубликовал портал ridus.ru.

На кадрах – медсестра встретилась с выздоровевшей пациенткой. Когда девушка, которая была парализована, неожиданно встает с инвалидной коляски, медсестра бросается к ней, обнимает и начинает благодарить Бога.

У некоторых пользователей Сети такие искренние эмоции вызвали слезы: «В такие моменты, наверное, понимаешь, что не зря выбрал эту профессию и не зря живешь в этом мире», «Ну и как мне теперь посреди рабочего дня найти луковицу, чтобы отмазать свои слезы?».

ФОТО: informugra.ru

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