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Трогательная встреча медсестры и выздоровевшей пациентки попала на видео
Источник материала: ОНТ
Пользователей Сети растрогало видео, на котором запечатлена радостная встреча медсестры и выздоровевшей пациентки. Ролик
На кадрах – медсестра встретилась с выздоровевшей пациенткой. Когда девушка, которая была парализована, неожиданно встает с инвалидной коляски, медсестра бросается к ней, обнимает и начинает благодарить Бога.
У некоторых пользователей Сети такие искренние эмоции вызвали слезы: «В такие моменты, наверное, понимаешь, что не зря выбрал эту профессию и не зря живешь в этом мире», «Ну и как мне теперь посреди рабочего дня найти луковицу, чтобы отмазать свои слезы?».
ФОТО: informugra.ru
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Пользователей Сети растрогало видео, на котором запечатлена радостная встреча медсестры и выздоровевшей пациентки. Ролик опубликовал портал ridus.ru. На кадрах –...
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