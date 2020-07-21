"Каждому человеку дается один шанс" Некляев призывает Дмитриева, Канопацкую и Черечня сняться с выборов





"Видя, в какую сторону поворачивает избирательная кампания, обращаюсь к вам без особой надежды на успех обращения, но делаю это, чтобы впоследствии не корить себя за то, что не сделал...





Каждому человеку судьба дает шанс проверить себя в жизни. Больших шансов дается немного. Обычно один. И мы чаще всего упускаем его, думая, что он первый, но не последний. А он оказывается и первым, и последним. Таким, какой волею судьбы теперь у вас.





Как вы используете его? Через участие в "выборах" до конца? В таком случае вот какой конец вас ждет. При явке в 87,3% за Лукашенко "проголосуют" 69,4%, за всех остальных кандидатов в президенты — 14,6%.









Так что каждый из вас возьмет от своего большого шанса приблизительно 3%. Не больше, так как цифры рейтингов претендентов на место президента, которые белорусское телевидение подало белорусскому народу и которые я использовал, подавались и на предыдущих выборах — и каждый раз они совпадали с итоговыми цифрами "голосования".





При вашем решении "идти до конца" то же будет и на этот раз. Сегодняшняя система "выборов" не позволяет поставить завесу фальсификациям никакими средствами. Нигде и никогда диктаторские режимы не побеждались голосованием — только борьбой.





Нетрудно представить, что вертится сейчас в ваших головах. "А вдруг?.." Основные конкуренты Лукашенко отброшены, так вдруг, голосуя хоть за кого, лишь бы не за Лукашенко, проголосуют за меня? Есть же шанс...





Нет! Да и выглядит все это (за исключением случая со Светланой Тихановской) штрейкбрехерством.





Единственная возможность избавиться от нынешнего режима во время его не только фальшивых, но и подлых “выборов” – призыв к мирному протесту против их подлости и фальши с требованием новых выборов без Лукашенко. Нынешний протестный потенциал общества позволяет это сделать.





Вопрос только в том, можете ли позволить себе это вы. Хватит ли на это у вас силы духа, мужества, решительности? Если нет, тогда лучшее, что вы можете сделать, чтобы приблизить конец режима, — сняться с "выборов". Оставить на них одного Лукашенко.





В таком случае все проценты, которые нарисует ему Ермошина, будут против него. И они будут вашими. С ними вы останетесь в политике, в новейшей белорусской истории, оправдав не только свое участие в выборах, но и сбыв себя в жизни", - обращается Некляев к альтернативным кандидатам в президенты.



