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"Каждому человеку дается один шанс" Некляев призывает Дмитриева, Канопацкую и Черечня сняться с выборов

21.07.2020 16:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Литератор и политик, кандидат в президенты на выборах 2010 года, Владимир Некляев выступил с обращением к нынешним кандидатам.

"Каждому человеку дается один шанс" Некляев призывает Дмитриева, Канопацкую и Черечня сняться с выборов
Текст обращения он прислал в редакцию Еврорадио.

"Видя, в какую сторону поворачивает избирательная кампания, обращаюсь к вам без особой надежды на успех обращения, но делаю это, чтобы впоследствии не корить себя за то, что не сделал...

Каждому человеку судьба дает шанс проверить себя в жизни. Больших шансов дается немного. Обычно один. И мы чаще всего упускаем его, думая, что он первый, но не последний. А он оказывается и первым, и последним. Таким, какой волею судьбы теперь у вас.

Как вы используете его? Через участие в "выборах" до конца? В таком случае вот какой конец вас ждет. При явке в 87,3% за Лукашенко "проголосуют" 69,4%, за всех остальных кандидатов в президенты — 14,6%. 


Так что каждый из вас возьмет от своего большого шанса приблизительно 3%. Не больше, так как цифры рейтингов претендентов на место президента, которые белорусское телевидение подало белорусскому народу и которые я использовал, подавались и на предыдущих выборах — и каждый раз они совпадали с итоговыми цифрами "голосования". 

При вашем решении "идти до конца" то же будет и на этот раз. Сегодняшняя система "выборов" не позволяет поставить завесу фальсификациям никакими средствами. Нигде и никогда диктаторские режимы не побеждались голосованием — только борьбой.

Нетрудно представить, что вертится сейчас в ваших головах. "А вдруг?.." Основные конкуренты Лукашенко отброшены, так вдруг, голосуя хоть за кого, лишь бы не за Лукашенко, проголосуют за меня? Есть же шанс...

Нет! Да и выглядит все это (за исключением случая со Светланой Тихановской) штрейкбрехерством.

Единственная возможность избавиться от нынешнего режима во время его не только фальшивых, но и подлых “выборов” – призыв к мирному протесту против их подлости и фальши с требованием новых выборов без Лукашенко. Нынешний протестный потенциал общества позволяет это сделать. 

Вопрос только в том, можете ли позволить себе это вы. Хватит ли на это у вас силы духа, мужества, решительности? Если нет, тогда лучшее, что вы можете сделать, чтобы приблизить конец режима, — сняться с "выборов". Оставить на них одного Лукашенко. 

В таком случае все проценты, которые нарисует ему Ермошина, будут против него. И они будут вашими. С ними вы останетесь в политике, в новейшей белорусской истории, оправдав не только свое участие в выборах, но и сбыв себя в жизни", - обращается Некляев к альтернативным кандидатам в президенты.

Что плохого в участии в выборах "до конца"? Почему не верит в возможность защитить отданные за альтернативных кандидатов голоса? Есть ли смысл в площади и стоит ли ожидать совместного снятия альтернативных кандидатов?

На эти и другие вопросы Владимир Некляев ответил в эфире Еврорадио 



Напомним, Владимир Некляев выдвигался кандидатом в президенты в 2010 году от гражданской кампании "Говори правду". 

В день выборов, 19 декабря, на команду Некляева произошло нападение неизвестных лиц — скорее всего, силовиков. Кандидат в президенты Некляев был сильно избит. Из больницы его в бессознательном состоянии забрали в СИЗО КГБ.
 
 
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Литератор и политик, кандидат в президенты на выборах 2010 года, Владимир Некляев выступил с обращением к нынешним кандидатам.
 
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