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Нам поведали великую тайну: почему не работал плавающий фонтан на Набережной и когда уже
21.07.2020 16:26 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Плавающий фонтан на Набережной заработает сегодня! Он не работал по причине технических неполадок: был поврежден кабель. Мы получили много обращений по этому поводу, - сообщил Александр
Строители устранили повреждения и, если не будет дождя, сегодня фонтан заработает.
По окончании очередного этапа строительства Набережной, фонтан будет передан на баланс коммунальным службам города.
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