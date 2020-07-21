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Нам поведали великую тайну: почему не работал плавающий фонтан на Набережной и когда уже

21.07.2020 16:26 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Плавающий фонтан на Набережной заработает сегодня! Он не работал по причине технических неполадок: был поврежден кабель. Мы получили много обращений по этому поводу, - сообщил Александр Рогачук в своём telegram-канале.

Нам поведали великую тайну: почему не работал плавающий фонтан на Набережной и когда уже

Строители устранили повреждения и, если не будет дождя, сегодня фонтан заработает.

Нам поведали великую тайну: почему не работал плавающий фонтан на Набережной и когда уже

По окончании очередного этапа строительства Набережной, фонтан будет передан на баланс коммунальным службам города.

Нам поведали великую тайну: почему не работал плавающий фонтан на Набережной и когда уже

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Нам поведали великую тайну: почему не работал плавающий фонтан на Набережной и когда уже

Нам поведали великую тайну: почему не работал плавающий фонтан на Набережной и когда уже

Нам поведали великую тайну: почему не работал плавающий фонтан на Набережной и когда уже Нам поведали великую тайну: почему не работал плавающий фонтан на Набережной и когда уже Нам поведали великую тайну: почему не работал плавающий фонтан на Набережной и когда уже Нам поведали великую тайну: почему не работал плавающий фонтан на Набережной и когда уже Нам поведали великую тайну: почему не работал плавающий фонтан на Набережной и когда уже
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Нам поведали великую тайну: почему не работал плавающий фонтан на Набережной и когда уже
 
 
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  Плавающий фонтан на Набережной заработает сегодня! Он не работал по причине технических неполадок: был поврежден кабель. Мы получили много обращений по этому...
 
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