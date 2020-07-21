Нам поведали великую тайну: почему не работал плавающий фонтан на Набережной и когда уже

Источник материала: Виртуальный Брест

Плавающий фонтан на Набережной заработает сегодня! Он не работал по причине технических неполадок: был поврежден кабель. Мы получили много обращений по этому поводу, - сообщил Александр Рогачук в своём telegram-канале .





Строители устранили повреждения и, если не будет дождя, сегодня фонтан заработает.





По окончании очередного этапа строительства Набережной, фонтан будет передан на баланс коммунальным службам города.





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