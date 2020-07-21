Богата витамином С и обладает противовоспалительными свойствами. Что еще мы знаем о малине

Источник материала: Полымя





О царице июльского леса — в материале корреспондента агентства «Минск-Новости» .

К ярким огонькам ароматных ягод отправляемся, прихватив ведерко или корзинку, а потом, налопавшись всласть, делимся красочными снимками ягоды-малины в соцсетях. Малина нынче рулит: ни крапива, ни комары, ни переменчивая погода не могут удержать от сбора любимой ягоды.

Итак, встречаемся на лесной просеке в старом малиннике. Вы ешьте, а я расскажу всё, что сама знаю. Малиной лакомились еще древние греки. Ягода, богатая витамином С и не теряющая полезных свойств даже после термической обработки, помогает при простуде и понижает температуру тела не хуже аспирина. Ученые доказали, что противовоспалительными свойствами малина обладает благодаря входящим в ее состав эллаговой кислоте, калию, магнию и меди, которая в нашем организме отвечает еще и за хорошее настроение. (Вот она, причина счастливых улыбок на малиновых фото!)

Эта ягода укрепляет иммунитет. Проведенные в лесу за ее сбором часы идут на пользу организму при любом раскладе: и сердечная мышца качается, и цвет лица улучшается. Главное — помнить: малиной можно объедаться, но не нужно переедать. Так и до проблем с желудком недалеко. Осторожнее с кисло-сладкой ягодой надо быть людям с подагрой и бронхиальной астмой. Кстати, садовая малина такая же полезная, как и лесная. И белая, и красная, и даже черная.

Излишки ягод можно заморозить, сварить из них варенье, или… Записывайте рецепт шоколадных маффинов с малиновым кремом. Для теста смешать пачку сливочного масла, растертого со стаканом сахара, с 3 яйцами, добавить пару ложек разрыхлителя, плитку шоколада, разломанную на кусочки, и 2 стакана муки. Формочки заполняем тестом лишь наполовину: оставляем место для крема. Для него взбейте 1 яйцо с парой ложек сахара, добавьте 300 г мягкого сыра и, аккуратно вымешивая, стакан малины. Выложите крем на тесто. После этого выпекайте кексы (маффины) в духовке при 180 градусах около получаса. И обязательно дождитесь, пока остынут. Малина в них особенно вкусна. Правда?

Источник: minsknews.by