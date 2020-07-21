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Генетические паспорта станут доступнее для белорусов. Обновлённый центр расширит спектр услуг

21.07.2020 16:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Генетические паспорта станут доступнее для белорусов. Обновлённый центр расширит спектр услуг

Генетические паспорта станут доступнее, а генных исследований будут делать вдвое больше. Новые возможности обеспечит модернизированный Центр геномных биотехнологий – его открыли сегодня в столице. 

На современном оборудовании помощь окажут врачам, специалистам в области охраны окружающей среды, криминалистам, селекционерам и спортсменам. Сейчас Академия наук выполняет амбициозную программу: разработки помогают искать преступников по генам внешности и возраста. На контроле – здоровье. Достаточно пары ДНК-молекул, чтобы выявить предрасположенность к сотням заболеваний, а также спрогнозировать вероятность развития наследственных патологий. 

Александр Кильчевский, заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси: «У нас в планах программа «ДНК-идентификация-2», где мы будем изучать не только человека, но и биологические объекты, которые могут быть основой экономических преступлений – фальсификация мясных или рыбных продуктов, кража древесины, проблемы наркотиков».

Сегодня центр может выявить предрасположенность к более чем 20 серьёзным заболеваниям, к примеру сердечно-сосудистым или диабету. А собственный ДНК-код – генетические паспорта, уже получили больше 17 тысяч белорусов. Обновлённый центр расширит спектр услуг. В реальность воплотится определение индивидуальных генетических особенностей: метаболизма, старения кожи, состояния волос и даже расшифровки полного генома человека.

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Генетические паспорта станут доступнее, а генных исследований будут делать вдвое больше. Новые возможности обеспечит модернизированный Центр геномных...
 
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