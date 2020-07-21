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Президент требует от частников поднять зарплаты до средней на ведущих госпредприятиях. Какие это суммы
Источник материала: Tut.by
Власти намерены взяться за зарплаты в частных компаниях. Александр Лукашенко
Что сказал президент в частных компаниях
Александр Лукашенко 10 июля во время своего визита на "Атлант" заявил: «Частные предприятия не могут платить зарплату ниже своим работникам и подчиненным специалистам, чем 10 ведущих предприятий. Таким образом мы проконтролируем и заработную плату у тех, кто себя считает «свободным от всего».
«Я прошу реализовать, чтобы взяли на контроль. Правительство должно реализовать. Я думал о зарплате, как будем двигаться дальше. Надо взять примерно 10 ведущих предприятий страны. Допустим, „Атлант“, МАЗ, БЕЛАЗ, которые имеют самый высокий уровень зарплат. Наверху — самая высокая, десятое — пониже. Взять среднюю зарплату этих 10 и довести к исполнению всех частников», — сказал президент.
Какие зарплаты на крупных госпредприятиях
На МАЗ в июне средняя зарплата составила 1375 рублей. Это сумма до уплаты налогов (подоходный налог в 13% и взнос в ФСЗН в 1%). То есть "на руки" работники этого предприятия получают в среднем около 1250 рублей. На МАЗ рассказали, что в январе-июне зарплата выросла примерно на 10% к аналогичному периоду прошлого года.
Среди крупных промышленных предприятий МАЗ, по нашей информации, последние месяцы держится в районе 5-го места по уровню средней зарплаты. Выше зарплаты в январе-мае средние зарплаты были Белкоммунмаш, МТЗ, МЗКТ, БЕЛАЗ. Атланта, по нашим данным, в топ-10 промышленных предприятий по размеру средней зарплаты не было.
На МТЗ средняя зарплата в июне была на уровне 1356 рублей. Узнать, какие средние зарплаты на Белкоммунмаш, МЗКТ, БЕЛАЗ, не удалось. К примеру, на БЕЛАЗе заявили, что общение с негосударственными СМИ происходит через Минпром. А в этом ведомстве не смогли помочь с получением информации по средним заработкам на этих предприятиях.
Какие требования должен выполнять наниматель по зарплатам, а какие - нет
У нанимателей есть обязанность по минимальной зарплате. Они должны применять в качестве низшей границы оплаты труда работников за работу в нормальных условиях в течение нормальной продолжительности рабочего времени при выполнении обязанностей работника, вытекающих из законодательства, локальных правовых актов и трудового договора,
Предусмотрена административная ответственность нанимателя за нарушение сроков выплаты зарплаты.
Какой-либо обязанности у нанимателей выравнивать зарплаты с оглядкой на «ведущие предприятия страны», нет. Чиновники могут только выступить с подобными рекомендациями по отношению к частным компаниям, но это не является обязательным к выполнению. Тем более рост зарплат, стоит полагать, должен быть привязан к росту производительности труда, о чем власти неоднократно говорили, в том числе и президент. Власти обещали решить проблему, но пока это
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Президент требует от частников поднять зарплаты до средней на ведущих госпредприятиях. Какие это суммы
Власти намерены взяться за зарплаты в частных компаниях. Александр Лукашенко заявил ранее, что «частные предприятия не могут платить зарплату ниже своим...
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