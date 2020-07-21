Президент требует от частников поднять зарплаты до средней на ведущих госпредприятиях. Какие это суммы

Источник материала: Tut.by

Власти намерены взяться за зарплаты в частных компаниях. Александр Лукашенко заявил ранее, что «частные предприятия не могут платить зарплату ниже своим работникам и подчиненным специалистам, чем 10 ведущих предприятий". Среди предприятий, на зарплаты на которых, по мнению президента, должны ориентироваться частники, оказались "Атлант“, МАЗ, БЕЛАЗ. Эксперт уже назвал эту идею «невиданным по масштабу увеличением минимальной зарплаты», а ее воплощение в жизнь, по его мнению, может привести одновременно к росту цен и росту безработицы. FINANCE.TUT.BY поинтересовался, какая средняя зарплата на крупных госпредприятиях.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Уточним, что у нанимателей есть обязанность по минимальной зарплате (375 рублей), а вот по "выравниванию" заработков с оглядкой на «ведущие предприятия страны» - нет. Власти могут только рекомендовать частным компаниям, каким должен, по их мнению, быть уровень зарплат. А выполнять эти рекомендации частники не обязаны. То есть по законодательству частные предприятия могут платить зарплату ниже своим работникам и подчиненным специалистам, чем 10 ведущих предприятий.

Что сказал президент в частных компаниях

Александр Лукашенко 10 июля во время своего визита на "Атлант" заявил: «Частные предприятия не могут платить зарплату ниже своим работникам и подчиненным специалистам, чем 10 ведущих предприятий. Таким образом мы проконтролируем и заработную плату у тех, кто себя считает «свободным от всего».

«Я прошу реализовать, чтобы взяли на контроль. Правительство должно реализовать. Я думал о зарплате, как будем двигаться дальше. Надо взять примерно 10 ведущих предприятий страны. Допустим, „Атлант“, МАЗ, БЕЛАЗ, которые имеют самый высокий уровень зарплат. Наверху — самая высокая, десятое — пониже. Взять среднюю зарплату этих 10 и довести к исполнению всех частников», — сказал президент.

Какие зарплаты на крупных госпредприятиях

На МАЗ в июне средняя зарплата составила 1375 рублей. Это сумма до уплаты налогов (подоходный налог в 13% и взнос в ФСЗН в 1%). То есть "на руки" работники этого предприятия получают в среднем около 1250 рублей. На МАЗ рассказали, что в январе-июне зарплата выросла примерно на 10% к аналогичному периоду прошлого года.

Среди крупных промышленных предприятий МАЗ, по нашей информации, последние месяцы держится в районе 5-го места по уровню средней зарплаты. Выше зарплаты в январе-мае средние зарплаты были Белкоммунмаш, МТЗ, МЗКТ, БЕЛАЗ. Атланта, по нашим данным, в топ-10 промышленных предприятий по размеру средней зарплаты не было.

На МТЗ средняя зарплата в июне была на уровне 1356 рублей. Узнать, какие средние зарплаты на Белкоммунмаш, МЗКТ, БЕЛАЗ, не удалось. К примеру, на БЕЛАЗе заявили, что общение с негосударственными СМИ происходит через Минпром. А в этом ведомстве не смогли помочь с получением информации по средним заработкам на этих предприятиях.

Какие требования должен выполнять наниматель по зарплатам, а какие - нет

У нанимателей есть обязанность по минимальной зарплате. Они должны применять в качестве низшей границы оплаты труда работников за работу в нормальных условиях в течение нормальной продолжительности рабочего времени при выполнении обязанностей работника, вытекающих из законодательства, локальных правовых актов и трудового договора, поясняли ранее юристы. «Другими словами, если работник работает полную ставку — 40 часов в неделю (для некоторых видов работ предусмотрено сокращенное количество часов) наниматель не имеет права платить заработную плату менее минимальной», — отмечали юристы.

Предусмотрена административная ответственность нанимателя за нарушение сроков выплаты зарплаты.

Какой-либо обязанности у нанимателей выравнивать зарплаты с оглядкой на «ведущие предприятия страны», нет. Чиновники могут только выступить с подобными рекомендациями по отношению к частным компаниям, но это не является обязательным к выполнению. Тем более рост зарплат, стоит полагать, должен быть привязан к росту производительности труда, о чем власти неоднократно говорили, в том числе и президент. Власти обещали решить проблему, но пока это не удается . При этом в апреле этого года правительство отменило для госпредприятий требование повышать зарплату только при условии опережающего роста производительности труда.