СМИ: На месте захвата автобуса в Луцке прогремели взрывы

Источник материала: ОНТ

В Луцке, на месте, где ранее были захвачены заложники, прогремели несколько взрывов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные «24 канала».

«Минут 20 назад прозвучали взрыв и два других подозрительных хлопка. Военные, когда были рядом со мной, сказали, что это звук якобы от гранаты. Было видно дымовое облако», – передает корреспондент телеканала.

При этом, согласно данным УНН, взрыв прогремел около 15.20 по минскому времени. Его причиной, предположительно, стало выброшенное террористом из автобуса взрывное устройство. Данных о пострадавших не поступало.

Напомним, ранее стало известно, что в украинском Луцке террорист захватил автобус с пассажирами. Как сообщил глава МВД Украины Антон Геращенко, преступником является уроженец Оренбургской области России по имени Максим Кривош.

Фото: REUTERS / Tetiana Hrishyna

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