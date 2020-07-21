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Нас там все еще не ждут: "Белавиа" сообщает о продлении приостановки полетов по ряду направлений

21.07.2020 17:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Национальный перевозчик «Белавиа» сообщает, что продлевает приостановку полетов в Польшу и страны Балтии по следующим направлениям: Варшава, Вильнюс, Рига, Таллин — по 28 июля.

Все маршруты в Россию, Ташкент и Ларнаку отменены по 31 июля. 

Такие направления, как Грузия, Казахстан, а также Вена, закрыты по 15 августа. 

В Ашхабад полеты прекращены по 1 сентября.

Ранее Белавиа уже приостанавливала  полеты в Польшу, Россию, страны Балтии.
 
 
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Национальный перевозчик «Белавиа» сообщает, что продлевает приостановку полетов в Польшу и страны Балтии по следующим направлениям: Варшава, Вильнюс, Рига, Таллин...
 
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