|
Нас там все еще не ждут: "Белавиа" сообщает о продлении приостановки полетов по ряду направлений
Источник материала: Партизан
Национальный перевозчик «Белавиа» сообщает, что продлевает приостановку полетов в Польшу и страны Балтии по следующим направлениям: Варшава, Вильнюс, Рига, Таллин — по 28 июля.
Все маршруты в Россию, Ташкент и Ларнаку отменены по 31 июля.
Такие направления, как Грузия, Казахстан, а также Вена, закрыты по 15 августа.
В Ашхабад полеты прекращены по 1 сентября.
Ранее Белавиа уже приостанавливала полеты в Польшу, Россию, страны Балтии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Национальный перевозчик «Белавиа» сообщает, что продлевает приостановку полетов в Польшу и страны Балтии по следующим направлениям: Варшава, Вильнюс, Рига, Таллин...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)