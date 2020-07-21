В Мозыре рассчитаться за проезд в общественном транспорте стало возможно по QR-коду.

Источник материала: Mlife

Теперь они могут купить электронный билет по QR-коду в автобусе через бесплатное мобильное приложение Оплати от Белинвестбанка и резидента Парка высоких технологий компании LWO. На данный момент три автобуса маршрута № 22 поддерживают инновационную технологию, но уже совсем скоро она начнет активно тиражироваться на всем автотранспорте города.





Определить, в каком из автобусов можно приобрести виртуальный билет, достаточно просто. Снаружи – опознавательная наклейка «Оплати.Транспорт», а в салоне – наклейки с QR-кодом, с помощью которых и происходит расчет.



Алгоритм покупки предельно прост. Зайдя в автобус, пассажир открывает приложение Оплати, наводит встроенный в него сканер на QR-код, сканирует и кликает «оплатить» – готово! Билет в электронном виде мгновенно отображается в смартфоне. Причем со всей необходимой информацией – номером билета и транспортного средства, датой и временем покупки, и, конечно же, ценой.



Переполненный автобус препятствием для оплаты проезда теперь точно не станет: сканер распознает QR на расстоянии до 2-2,5 метров. Кроме того, предусмотрен еще один вариант оплаты – по гаражному номеру транспортного средства. Найти его просто – на наклейках прямо под QR-кодом.



Один человек может приобрести сразу несколько smart-билетов – для себя и, скажем, членов своей семьи. Но прикупить талончиков про запас не получится – билет действителен от момента покупки до момента достижения транспортным средством конечной остановки.

Новым способом оплачивать проезд может абсолютно любой житель Беларуси. Приложение Оплати доступно для скачивания совершенно бесплатно в Play Market или App Store. Один раз установите – и пользуйтесь постоянно! Пополняется электронный кошелек с карточки любого банка – никакой комиссии за это нет.



Проверка smart-билетов проходит так же технологично, как и покупка. Чтобы подтвердить оплату проезда, необходимо отсканировать персональный QR-код на бейдже контролера. Если билет действителен, внизу экрана появится его статус «Оплачен». В случае если билет недействителен, соответствующая надпись уведомит и об этом. Обмануть систему не получится – у билета несколько уровней защиты.



Разрядился телефон в самый неподходящий момент? Просто назовите контролеру последние четыре цифры вашего номера. С помощью своего приложения он проверит, был ли вами приобретен билет именно на этот автобус.



К слову, приобрести билет во время проверки оплаты проезды не получится. При входе в автобус контролер сканирует QR-код возле двери – и в этот момент никто из пассажиров не сможет наспех оплатить проезд.

Для тех, кто часто пользуется общественным транспортом, разработчики приложения оцифровали и бумажный проездной. Приобрести его можно на различный период. При этом совершенно необязательно покупать электронный проездной в автобусе, сделать это можно дома или в любом другом месте. На главной странице приложения Оплати рядом с разделом «Мои билеты» необходимо нажать на иконку «Купить», затем на открывшейся страничке кликнуть на раздел «Проездные билеты». Из списка выбрать город, вид транспорта и период действия проездного. После оплаты документ сохранится в разделе «Мои билеты».



Важно отметить, что удобство новой системы оценили не только пассажиры, но и автопарки страны. Ведь данная технология не предполагает закупку автопарками дорогостоящего оборудования, все, что нужно – наклейка с QR-кодом в салоне автобуса. Оплата без комиссии и процентов сразу попадает на счет автопарков. Кроме того, последние имеют возможность лучше узнать своих клиентов и оптимизировать маршруты в соответствии с пассажиропотоком.



Мозырь стал 19-м городом Беларуси, где появилась инновационная система оплаты проезда по QR-коду. Ежедневно на общественном транспорте по всей стране продается около 15 тыс. smart-билетотов.







Фото Елены Мельченко

