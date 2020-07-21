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В Минске трёхлетний ребенок на велосипеде попал под машину

21.07.2020 17:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На улице Солнечной трехлетний ребенок попал под колеса автомобиля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске трёхлетний ребенок на велосипеде попал под машину

Он выехал на велосипеде из-за припаркованной машины. Водитель не успел среагировать и сбил мальчика. Ребенок в больнице.

На проспекте Дзержинского загорелся пассажирский автобус (читайте здесь).

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Новости Беларуси. На улице Солнечной трехлетний ребенок попал под колеса автомобиля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Он выехал на...
 
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