|
В Минске трёхлетний ребенок на велосипеде попал под машину
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На улице Солнечной трехлетний ребенок попал под колеса автомобиля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Он выехал на велосипеде из-за припаркованной машины. Водитель не успел среагировать и сбил мальчика. Ребенок в больнице.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. На улице Солнечной трехлетний ребенок попал под колеса автомобиля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Он выехал на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)