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Звезда «Интернов» переехал в Лондон и начал работать официантом
Источник материала: ОНТ
Актер из популярного сериала «Интерны» Дмитрий Шаракоис бросил съемки в кино и переехал в Лондон,
По информации источника, сначала артисту пришлось работать на стройке, позже он смог устроиться официантом в ресторан русской кухни ZIMA.
Как рассказал Шаракоис, решение уйти из кинематографа временное, он еще рассчитывает продолжить карьеру актера. Иногда он приезжает в Москву, чтобы сходить на кастинги.
По его словам, работу в «Интернах» он оставил, потому что боялся стать заложником одного амплуа.
Шаракоис стал известен широкой публике благодаря своей роли Бориса Левина в сериале «Интерны».
Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Актер из популярного сериала «Интерны» Дмитрий Шаракоис бросил съемки в кино и переехал в Лондон, сообщает StarHit. По информации источника, сначала артисту пришлось...
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