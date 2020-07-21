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Звезда «Интернов» переехал в Лондон и начал работать официантом

21.07.2020 16:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Звезда «Интернов» переехал в Лондон и начал работать официантом

Актер из популярного сериала «Интерны» Дмитрий Шаракоис бросил съемки в кино и переехал в Лондон, сообщает StarHit.

По информации источника, сначала артисту пришлось работать на стройке, позже он смог устроиться официантом в ресторан русской кухни ZIMA.

Как рассказал Шаракоис, решение уйти из кинематографа временное, он еще рассчитывает продолжить карьеру актера. Иногда он приезжает в Москву, чтобы сходить на кастинги.

По его словам, работу в «Интернах» он оставил, потому что боялся стать заложником одного амплуа.

Шаракоис стал известен широкой публике благодаря своей роли Бориса Левина в сериале «Интерны».

Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников


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Актер из популярного сериала «Интерны» Дмитрий Шаракоис бросил съемки в кино и переехал в Лондон, сообщает StarHit. По информации источника, сначала артисту пришлось...
 
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