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В трамваях Минска проезд можно оплатить смартфоном

21.07.2020 17:26 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Мингорисполком

На всех трамвайных маршрутах внедрена система TIX. С 4 мая ее внедрили в автобусах маршрутов № 1 и 100. Как сообщалось, новый проект Беларусбанк реализовал совместно с компанией СИСТЕМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ и Минсктрансом.

Что это значит?

Нужно скачать в GooglePlay или AppStore приложение TIX и привязать к нему свою банковскую карту любого банка мира (Visa, MasterCard, БЕЛКАРТ). Сервис доступен на русском, белорусском, английском и польском языках.

Оплатить и погасить билет можно на остановке, до входа в транспорт. Можно также в TIX купить билет и затем в салоне транспорта выбрать кнопку «Оплатить» напротив нужного маршрута. Пассажир через один аккаунт может внести плату за проезд нескольких человек и за багаж.

Источник: Myfin.by
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В Минске оплатить проезд смартфоном с 21 июля можно уже во всех трамваях. Об этом сообщает Telegram-канал Минск. Официально .
 
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