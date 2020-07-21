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В трамваях Минска проезд можно оплатить смартфоном
Источник материала: Myfin
На всех трамвайных маршрутах внедрена система TIX. С 4 мая ее внедрили в автобусах маршрутов № 1 и 100. Как
Что это значит?
Нужно скачать в GooglePlay или AppStore приложение TIX и привязать к нему свою
Оплатить и погасить билет можно на остановке, до входа в транспорт. Можно также в TIX купить билет и затем в салоне транспорта выбрать кнопку «Оплатить» напротив нужного маршрута. Пассажир через один аккаунт может внести плату за проезд нескольких человек и за багаж.
Источник: Myfin.by
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В Минске оплатить проезд смартфоном с 21 июля можно уже во всех трамваях. Об этом сообщает Telegram-канал Минск. Официально .
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