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Правозащитники: за 14 и 15 июля в стране задержали минимум 420 человек

21.07.2020 17:10 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

По данным правозащитников, за дня дня мирных протестов в стране было задержано почти полтысячи человек, среди которых - журналисты.

По данным правозащитников ПЦ «Весна», на мирных акциях, которые прокатились по стране после отказа ЦИК в регистрации кандидатами в президенты Виктору Бабарико и Валерию Цепкало, а также на других акциях солидарности (и после них), которые проходили 14 и 15 июля, в Беларуси было задержано как минимум 420 человек.

В Минске было задержано более трехсот человек, однако задержания происходили также в Гомеле, Бресте, Солигорск, Пружанах, Гродно, Витебске, Столбцах, Бобруйске, Сморгонь, Борисове.

«С начала текущей избирательной кампании 190 человек получили в общей сложности 2607 суток ареста по административным статьям, использованным в целях политического преследования. 333 человека получили штрафы общим размером более 265 275 рублей (более 110 000$). Правозащитникам известно как минимум о 1140 случаях произвольных задержаний, произошедших в период с 6 мая по 20 июля», - говорится в сообщении правозащитников.

Напомним, что 21 июля независимые белорусские журналисты обратились к главам МВД, Генпрокуратуры, председателю Совета Республики и министруинформации с требованием прекратить давление.

 

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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По данным правозащитников, за дня дня мирных протестов в стране было задержано почти полтысячи человек, среди которых - журналисты.
 
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