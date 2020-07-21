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Правозащитники: за 14 и 15 июля в стране задержали минимум 420 человек
Источник материала: БДГ
По данным правозащитников, за дня дня мирных протестов в стране было задержано почти полтысячи человек, среди которых - журналисты.
По данным правозащитников ПЦ «Весна», на мирных акциях, которые
В Минске было задержано более трехсот человек, однако задержания происходили также в Гомеле, Бресте, Солигорск, Пружанах, Гродно, Витебске, Столбцах, Бобруйске, Сморгонь, Борисове.
«С начала текущей избирательной кампании 190 человек получили в общей сложности 2607 суток ареста по административным статьям, использованным в целях политического преследования. 333 человека получили штрафы общим размером более 265 275 рублей (более 110 000$). Правозащитникам известно как минимум о 1140 случаях произвольных задержаний, произошедших в период с 6 мая по 20 июля», - говорится в сообщении правозащитников.
Напомним, что 21 июля независимые белорусские журналисты
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По данным правозащитников, за дня дня мирных протестов в стране было задержано почти полтысячи человек, среди которых - журналисты.
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