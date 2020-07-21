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Чемпионат Италии по футболу: «Ювентус» обыграл «Лацио»

21.07.2020 16:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Чемпионат Италии по футболу: «Ювентус» обыграл «Лацио»

В 34-м туре чемпионата Италии по футболу «Ювентус» обыграл «Лацио» со счетом 2:1.

В начале второго тайма отличился Криштиану Роналду, который реализовал 11-метровый. И почти сразу форвард оформил дубль. В конце встречи разрыв в счёте с пенальти сократил Чиро Иммобиле. Роналду быстрее всех в истории достиг отметки в 50 забитых голов в серии А – для этого ему понадобилась 61 игра. Также он стал первым футболистом, который забивал по 50 мячей в трех чемпионатах – Англии, Италии и Испании.

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В 34-м туре чемпионата Италии по футболу «Ювентус» обыграл «Лацио» со счетом 2:1. В начале второго тайма отличился Криштиану Роналду, который реализовал 11-метровый. И...
 
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