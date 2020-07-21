Гороскоп на 22 июля: Овны будут окружены заботой, а Весам повезёт в финансовых делах

Источник материала: ОНТ

В этот период Овны будут окружены заботой и любовью – во всех её формах и проявлениях. Постарайтесь проникнуться происходящими событиями и одарите вниманием близких людей.

Жизненный потенциал Тельцов высок. И даже при больших нагрузках вы не будете чувствовать усталость. Силу придадут и хорошие новости, которые вы сегодня обязательно получите.

Обстановка дома сегодня не доставит Близнецам ни огорчений, ни хлопот. Но не предъявляйте к родным слишком высокие требования – этим вы можете нарушить царящие мир и покой.

Новые знакомства возможны у Раков. Однако отношения, зарождающиеся в этот день, будут носить скорее дружеский, чем романтический характер.

Львам удастся найти общий язык с коллегами, даже если ранее вы с ними не особо ладили. В случае разногласий с партнёрами удастся удержаться в рамках конструктивной дискуссии и избежать конфликтов.

Девы всегда способны оценить мнение и советы знакомых, но иногда они могут быть неуместны. Если чувствуете, что кто-то посягает на ваше пространство, незамедлительно напомните о своих границах.

Весам повезёт во всех делах, связанных с деньгами. Можно делать крупные покупки, в том числе незапланированные. Благоприятный период, чтобы заняться вопросами имущества, недвижимости.

Скорпионы постараются объединить вокруг себя людей, с которыми бы пошли в разведку. Общение и сотрудничество благоприятно скажутся на вашем энергетическом потенциале.

Опробовать что-нибудь совершенно новое звёзды советуют Стрельцам. Вам стоит отвлечься от рутины, устроить передышку, чтобы ощутить глоток свежего воздуха.

Козерогам хорошо бы устроить романтический вечер для своей второй половинки. Вспомните те счастливые времена, когда всё только начиналось. Сколько бы ни прошло времени с начала отношений, не лишним будет признаться в любви.

У Водолеев подходящий день, чтобы привлечь на свою сторону новых людей и завоевать симпатию равнодушных. Хорошо пройдут выступления на семинарах, лекциях и защите проектов.

Хотя преграды и существуют на пути Рыб, вы едва ли потеряете душевное равновесие и оптимизм. Нагрузки возрастают, дел становится заметно больше, но вам удастся блеснуть организаторскими способностями

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