Обугленная лиственница, бетонный камин. Вот так выглядит дом у озера по-канадски

Источник материала: Tut.by

Канадская архитектурная компания Atelier Schwimmer построила на берегу озера интересный дом, в отделке которого удачно сочетаются темное и светлое дерево. А поскольку природа возле озер в Канаде во многом схожа на белорусскую, то такой дом можно легко представить и в наших широтах. Как он выглядит, показывает Deezen .





Дом находится на лесистом участке с видом на озеро Бром в небольшом городке к востоку от Монреаля. Площадь здания — около 300 квадратных метров.





Дом представляет собой единый прямоугольный объем с остроконечной крышей и утопленными в некоторых местах стенами. Для облицовки здания использовалась обугленная лиственница, но некоторые участки были покрыты просто обработанным маслом светлым деревом.

— Эта игра тьмы и света делает дом более особенным, — говорят в Atelier Schwimmer.





Окна и двери со всех сторон ориентированы на лужайку, причал и озеро.





Внутри дома нарочно срезана часть потолка, чтобы придать жилью больший визуальный объем. Все в доме сосредоточено вокруг бетонного камина в центре гостиной, который можно назвать доминантой.













Полы и стены в доме сделаны из бетона, а потолки обшиты светлым деревом.









На втором уровне дома расположены четыре спальни и еще одна комната.