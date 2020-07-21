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Обугленная лиственница, бетонный камин. Вот так выглядит дом у озера по-канадски

21.07.2020 17:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Канадская архитектурная компания Atelier Schwimmer построила на берегу озера интересный дом, в отделке которого удачно сочетаются темное и светлое дерево. А поскольку природа возле озер в Канаде во многом схожа на белорусскую, то такой дом можно легко представить и в наших широтах. Как он выглядит, показывает Deezen.


Дом находится на лесистом участке с видом на озеро Бром в небольшом городке к востоку от Монреаля. Площадь здания — около 300 квадратных метров.


Дом представляет собой единый прямоугольный объем с остроконечной крышей и утопленными в некоторых местах стенами. Для облицовки здания использовалась обугленная лиственница, но некоторые участки были покрыты просто обработанным маслом светлым деревом.

— Эта игра тьмы и света делает дом более особенным, — говорят в Atelier Schwimmer.


Окна и двери со всех сторон ориентированы на лужайку, причал и озеро.


Внутри дома нарочно срезана часть потолка, чтобы придать жилью больший визуальный объем. Все в доме сосредоточено вокруг бетонного камина в центре гостиной, который можно назвать доминантой.





Полы и стены в доме сделаны из бетона, а потолки обшиты светлым деревом.



На втором уровне дома расположены четыре спальни и еще одна комната.

 
 
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Поскольку природа возле озер в Канаде во многом схожа на белорусскую, то такой дом можно легко представить и в наших широтах.
 
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