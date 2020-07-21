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В каких районах Минской области больше всего борщевика и как с ним борются

21.07.2020 17:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Борьбу с борщевиком активно продолжают в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Растение наиболее распространено на территории Логойского, Минского, Воложинского и Борисовского районов.

В каких районах Минской области больше всего борщевика и как с ним борются

Так, только в Борисовском районе таких участков 42. Специалисты инспекции природных ресурсов ежедневно выезжают на осмотр территорий и выявляют очаги, затем проводят химическую обработку.

В каких районах Минской области больше всего борщевика и как с ним борются

Напомним, растение опасно тем, что при попадании на кожу человека вызывает серьезные ожоги. Кроме того, оно быстро разрастается.

В каких районах Минской области больше всего борщевика и как с ним борются

Елена Смирнова, начальник Борисовской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Наиболее экспансированы данным видом растения земли предприятий и организаций, расположенных на территории Пригородного и Зембинского сельисполкома. В результате проведенных мероприятий за 2019 год ушло у нас мелких популяций на площади 0,03 гектара.

В каких районах Минской области больше всего борщевика и как с ним борются

Степан Латыпов, директор предприятия:
Мы используем сейчас современные препараты селективного действия, которые в первую очередь уничтожают именно борщевик и оставляют наши злаковые родные растения живыми, с тем чтобы потом на месте борщевичных зарослей росли наши естественные луга.

Семена борщевика сохраняются в почве до 10 лет. Поэтому обработку территорий специалисты проводят каждое лето.

Люди в материале: Елена Смирнова, Степан Латыпов

 
 
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Новости Беларуси. Борьбу с борщевиком активно продолжают в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Растение наиболее распространено на территории...
 
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