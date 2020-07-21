|
В каких районах Минской области больше всего борщевика и как с ним борются
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Борьбу с борщевиком активно продолжают в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Растение наиболее распространено на территории Логойского, Минского, Воложинского и Борисовского районов.
Так, только в Борисовском районе таких участков 42. Специалисты инспекции природных ресурсов ежедневно выезжают на осмотр территорий и выявляют очаги, затем проводят химическую обработку.
Напомним, растение опасно тем, что при попадании на кожу человека вызывает серьезные ожоги. Кроме того, оно быстро разрастается.
Елена Смирнова, начальник Борисовской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Степан Латыпов, директор предприятия:
Семена борщевика сохраняются в почве до 10 лет. Поэтому обработку территорий специалисты проводят каждое лето.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Борьбу с борщевиком активно продолжают в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Растение наиболее распространено на территории...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)