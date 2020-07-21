Погода будет прохладной, понадобятся зонты и теплые вещи: прогноз на 22 июля

Источник материала: ОНТ

Обычно на вторую половину июля приходится самый теплый период лета. Но в этом сезоне получается наоборот: средняя температура прогнозируется ниже нормы. В ближайшие дни погода будет прохладной и неустойчивой. Понадобятся зонты и более теплые вещи.

Завтра погодой будет управлять циклон, который сформируется над Скандинавским полуостровом. По его периферии начнет поступать прохладная неустойчивая воздушная масса с северо-запада Европы. В результате нас ждут дожди и грозы.

В среду – облачно с прояснениями. Ночью по востоку, а днем по северной половине пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах прогремят грозы. Под утро – слабые туманы. Видимость до километра. Влажность до 70%. Ветер западный умеренный, днем порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать.

Утром будет достаточно прохладно: от +13°C по западу до +16°C по юго-западу. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет еще на 3-5 градусов ниже. К середине дня воздух прогреется, но жары не будет. Теплее всего в Бресте – +22°C. А прохладнее в Витебске – не выше +18°C. К вечеру столбики термометров вновь опустятся – будет от +14°C по северо-востоку до +20°C по юго-западу.

Влияние прохладного влажного воздуха северных широт сохранится до конца рабочей недели. Будет преимущественно облачно с небольшими прояснениями. Временами – кратковременные дожди, наиболее интенсивные по северу страны, днем возможны грозы. Температура воздуха в четверг ночью +7°C…+12°C, днем +16°C…+23°C, в пятницу в разгар дня на пару градусов выше. По предварительному прогнозу, в выходные погода останется такой же.

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