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Захват заложников в автобусе в Луцке: прогремели взрывы, злоумышленник бросил гранату
Источник материала: СТВ
Новости Украины. На месте захвата заложников в украинском Луцке прогремели взрывы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Злоумышленник бросил из автобуса, где находятся люди, предположительно, гранату. По предварительной информации, в результате никто не пострадал.
Напомним, вооруженный мужчина несколько часов не отпускает из транспортного средства около двух десятков пассажиров. Выяснилось, что захватчик ранее несколько раз отбывал наказание в местах лишения свободы.
В случае штурма он угрожает подорвать транспортное средство, а также дистанционно привести в действие еще одно взрывное устройство на другом конце города.
На месте инцидента периодически раздаются выстрелы. Информации о пострадавших пока не поступало. Ранее захватчик выдвинул свои требования, они довольно общие и касаются общенациональных проблем.
В районе ЧП развернулась масштабная спецоперация. К месту инцидента прибыли взрывотехники и сотрудники спецназа. Переговоры с захватчиком продолжаются.
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Новости Украины. На месте захвата заложников в украинском Луцке прогремели взрывы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Злоумышленник бросил из автобуса,...
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