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Найдена связь между болезнями десен и раком
Источник материала: Tut.by
Ученые из Гарвардского университета установили, что воспаления десен и пародонта связаны с повышением риска возникновения рака пищевода и желудка, пишет
Исследователи использовали данные о здоровье 98,4 тысяч женщин и 49,6 тысяч мужчин за период более 20 лет. Состояние зубов, образ жизни и питание оценивались с использованием вопросника, диагнозы проверялись в медицинских картах. За годы наблюдений выявили 199 случаев рака пищевода и 238 случаев рака желудка.
В анамнезе заболевания десен были связаны с повышенным на 43 и 52% риском развития рака пищевода и желудка соответственно.
Исследователи считают, что результаты их работы могут помочь врачам определять пациентов с большим риском развития этих видов рака. Но речь
Связь между бактериями во рту и раком пищевода подтверждалась и другими учеными в предыдущих исследованиях.
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Ученые из Гарвардского университета установили, что воспаления десен и пародонта связаны с повышением риска возникновения рака пищевода и желудка.
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