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Найдена связь между болезнями десен и раком

21.07.2020 18:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ученые из Гарвардского университета установили, что воспаления десен и пародонта связаны с повышением риска возникновения рака пищевода и желудка, пишет The Telegraph. Работа опубликована в журнале Gut.


Фото: Marek Studzinski, unsplash.com

Исследователи использовали данные о здоровье 98,4 тысяч женщин и 49,6 тысяч мужчин за период более 20 лет. Состояние зубов, образ жизни и питание оценивались с использованием вопросника, диагнозы проверялись в медицинских картах. За годы наблюдений выявили 199 случаев рака пищевода и 238 случаев рака желудка.

В анамнезе заболевания десен были связаны с повышенным на 43 и 52% риском развития рака пищевода и желудка соответственно.

Исследователи считают, что результаты их работы могут помочь врачам определять пациентов с большим риском развития этих видов рака. Но речь не идет о том, что болезни десен — причина рака; данные указывают на связь — при воспалении десен у человека выше вероятность обнаружения этих онкологических патологий, чем в среднем.

Связь между бактериями во рту и раком пищевода подтверждалась и другими учеными в предыдущих исследованиях.

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Ученые из Гарвардского университета установили, что воспаления десен и пародонта связаны с повышением риска возникновения рака пищевода и желудка.
 
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