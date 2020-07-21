Поклонники YouTube-блогера озолотились благодаря конкурсу с телефоном и пальцем

Источник материала: Ежедневник

фото: nz.shotoe.com

Видеоблогер из США Джимми Дональдсон, известный как MrBeast, устроил конкурс среди своих зрителей.

Его участники должны были удерживать точку на экране телефона дольше всех. Дональдсон, который ведет видеоканал на YouTube уже восемь лет, за это время успел показать, как он провёл 50 часов в одиночном заключении, пробежал марафон в самой большой в мире обуви, пишет «Эхо Москвы».

В конце июня он предложили своим поклонникам скачать специальное приложение и в назначенное время приложить палец к точке на экране и не убирать его. А чтобы избежать жульничества, игра время от времени требовала переместиться к другой части экрана. Победителей, которые продержали палец несколько дней, было четверо, каждый из них получил по 20 тысяч долларов.