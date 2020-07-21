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Поклонники YouTube-блогера озолотились благодаря конкурсу с телефоном и пальцем
21.07.2020 18:26 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: nz.shotoe.com
Видеоблогер из США Джимми Дональдсон, известный как MrBeast, устроил конкурс среди своих зрителей.
Его участники должны были удерживать точку на экране телефона дольше всех. Дональдсон, который ведет видеоканал на YouTube уже восемь лет, за это время успел показать, как он провёл 50 часов в одиночном заключении, пробежал марафон в самой большой в мире обуви, пишет
В конце июня он предложили своим поклонникам скачать специальное приложение и в назначенное время приложить палец к точке на экране и не убирать его. А чтобы избежать жульничества, игра время от времени требовала переместиться к другой части экрана. Победителей, которые продержали палец несколько дней, было четверо, каждый из них получил по 20 тысяч долларов.
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Видеоблогер из США Джимми Дональдсон, известный как MrBeast, устроил конкурс среди своих зрителей.
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