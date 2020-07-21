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«Белавиа» продлила приостановку рейсов по некоторым рейсам
Источник материала: ОНТ
Авиакомпания «Белавиа» продлила приостановку рейсов по целому ряду направлений. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на авиаперевозчика.
Приостановка полетов в Вильнюс, Варшаву, Ригу и Таллин была продлена до 28 июля, во все аэропорты России, Ташкент и Ларнак – по 31 июля, все аэропорты Грузии, Казахстана, а также в Вену – по 15 августа, в Ашхабад – по 1 сентября.
Вернуть деньги или отменить дату вылета на отмененные рейсы можно до 31 декабря. Для этого нужно обратиться в кассы или представительства авиакомпании, а также в службу поддержки. При этом изменить дату вылета можно будет только один раз.
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Авиакомпания «Белавиа» продлила приостановку рейсов по целому ряду направлений. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на авиаперевозчика. Приостановка полетов в...
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