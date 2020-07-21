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Игорь Шамаль о важности электронного здравоохранения: пациент хочет за минимум посещений получить максимум услуг

21.07.2020 18:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения Дзержинской ЦРБ Игорь Шамаль рассказал о том, какие задачи ставит перед собой система здравоохранения и почему важна информатизация.

Игорь Шамаль о важности электронного здравоохранения: пациент хочет за минимум посещений получить максимум услуг

Игорь Шамаль, заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения Дзержинской ЦРБ:
На этом этапе развития мира, в век информационных технологий, конечно же, мы идем по пути развития, совершенствования. То есть улучшаем рабочие места, и это действительно облегчает и нашу работу, и обращения пациентов (становятся – прим. ред.) более комфортными. Задача системы здравоохранения – качественное оказание медицинских услуг, чтобы пациенту было максимально комфортно при обращении за медицинской помощью и это были максимально короткие сроки.   

Игорь Шамаль о важности электронного здравоохранения: пациент хочет за минимум посещений получить максимум услуг

Будь то обращение по заболеванию или для прохождения каких-то профилактических мероприятий, медицинских комиссий и так далее, стоит вопрос времени. Все время ценят, и пациент, конечно же, тоже: он хочет за минимум посещений получить максимум услуг. Поэтому мы развиваемся по этому направлению – идем по пути электронного здравоохранения.

На первом месте в нашем учреждении здравоохранения информатизация, автоматизация рабочих мест. Мы завершили работы по локально-вычислительной сети, объединении этого всего в единое целое. Программное обеспечение, которое позволяет минимизировать документооборот, ускорить процесс обмена информацией между медицинскими работниками и с пациентом взаимодействие.

Игорь Шамаль о важности электронного здравоохранения: пациент хочет за минимум посещений получить максимум услуг

Ну и, конечно же, готовится сейчас ряд нормативно-правовых документов, которые нам позволят более широко использовать все возможности информатизации. Потому что те моменты, которые определены законодательством, где-то нас немножко еще сдерживают в этом вопросе – в плане обмена информацией.

Игорь Шамаль о важности электронного здравоохранения: пациент хочет за минимум посещений получить максимум услуг

Помимо этого, мы ежегодно производим обновление оборудования. В частности, ежегодно мы приобретаем ультразвуковые аппараты. Каждое оборудование имеет свой срок эксплуатации, а новые технологии позволяют добиваться более качественного исследования.

Люди в материале: Игорь Шамаль

 
 
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Новости Беларуси. Заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения Дзержинской ЦРБ Игорь Шамаль рассказал о том, какие задачи ставит перед собой...
 
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