На Вороновщине — первый тысячник!

Источник материала: Вороновская газета





Им стал водитель КСУП «Дотишки» Станислав Войткун. На утро 21 июля на его счету уже было 1 259 тонн перевезенного зерна нового урожая. Кстати, в прошлом году он также был первым в районе водителем-тысячником.

И сегодня на мехдворе предприятия в г.п. Радунь в честь Станислава Иосифовича состоялось торжество. Как и полагается, первому герою жатвы в награду — венок из золотых колосьев. Тепло поздравил героя дня председатель Вороновского районного исполнительного комитета Николай Розум:

— Очень рад, что первый водитель-тысячник появился именно в Дотишках. Поздравляю Вас, Станислав Иосифович, с хорошим началом и желаю новых трудовых побед, а главное — здоровья, чтобы еще многие годы Вы приносили пользу своему предприятию.















Диплом управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома и райкома профсоюза работников АПК вручил водителю-тысячнику председатель районной профсоюзной организации аграриев Леонид Тарасов. Хорошим материальным стимулом для дальнейшего усердия на жатве стала и денежная премия, которую вручил директор сельхозпредприятия Денис Груздис.







— Как-то само собой сложилось, что первым в районе перевез тысячу тонн, — поделился впечатлениями Станислав Иосифович. — Конечно, не отсиживался, все время в движении. Вчера, например, сделал за день 16 рейсов и перевез 328 тонн. Сколько еще удастся перевезти, особо не загадываю, как получится. Хотелось бы, конечно, не менее 3 тысяч тонн, как в прошлом году. С первой тысячей тонн меня уже поздравила и похвалила жена. «Молодец, — сказала, — старайся и дальше, пополняй семейный бюджет». Так что буду стремиться к новым рубежам, чтобы радовать себя, жену, двух сыновей, дочь и пятилетнюю внученьку Ксюшу.











Викентий ЯКОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.