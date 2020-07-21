Бекалюк высказал претензии и требования к заводу АКБ после демарша со встречи

Источник материала: Виртуальный Брест

При проведении пуско-наладочных работ в рамках приемки завода ООО «АйПауэр» в эксплуатацию весной 2019 года и подтверждения нормативов выбросов было зафиксировано превышение по свинцу и его неорганическим соединениям в 178 раз!!!. Данная цифра была официально озвучена представителям общественности в Брестском областном комитете ПРиООС. Лицо, озвучившее цифру, впоследствии было уволено, что наводит на некоторые выводы.





В течение почти года общественность по разным официальным каналам пыталась получить протокол по крайне значительному превышению.

Однако постоянно получало ничем реально не мотивированные отказы из серии «пойди туда - не знаю куда…» - или в облкомитет, или в Брестский филиал РЦАК (Республиканский центр аналитического контроля), или к руководству ООО «АйПауэр».





Наконец во время встречи 19 июля 2020 года общественности с одной стороны и одного из владельцев завода и представителя проектной организации в присутствии мэра г.Бреста Рогачука А.С. было получено крайне интересное объяснение превышения:

Гуриков Д.А., главный инженер проектной организации ООО НПФ «Экология», г. Могилев – расшифровка текста встречи – тайминг по времени

https://www.youtube.com/watch?v=vTK27IoQJHY 1.53,07:

«Данный норматив превышен в 178 раз, он был установлен неверно предыдущим проектировщиком. Проектировщик предыдущий ошибся в расчете, иначе не было бы превышения.

Проектировщик ошибся, ошибка была в следующем—проектировщик, имея диапазон эффективности газоочистного оборудования от 95 до 99,9%, применил максимально эффективность 99,9%, тем самым получив минимальное значение выбросов, а он должен был применить наихудший вариант, когда эффективность газоочистного оборудования 95 % и поэтому концептуально мы устранили несоответствия проектной документации с точки зрения максимального неблагоприятного воздействия, мы правильно установили норматив».

Данное заявление было сделано Гуриковым Д.А. в отношении проектной документации завода с расчетами, представленными на государственную экологическую экспертизу, прошедшую экспертизу, получившую положительное заключение о соответствии проекта нормам законодательства.

Данная вентсистема проектировалась, исходя из расчета объема выброса, по выбросу подбиралось газоочистное оборудование.

То есть Гуриков Д.А. своим заявлением поставил под сомнение профессионализм и компетентность специалистов республиканского Центра ГЭЭ. Также немаловажно учитывать тот факт, что по проектному решению заводу ООО «АйПауэр» Брестским областным комитетом ПРиООС было выдано соответствующее Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу для завода - документа, который узаконил нормативы выбросов на нормируемых источниках.

На соответствии узаконенным нормам и проводились измерения фактических выбросов.

А теперь выясняется, что государственные заключения и разрешения не имеют никакой законности, так как другой проектировщик обнаружил ошибку в расчетах.

Заявление о том, что проектировщиком была применена не та степень очистки, вообще не выдерживает критики.

Для очистки выбросов от свинца на предприятии применены фильтры СРФ-КР (производство Санкт-Петербург, РФ), согласно паспорту которых указана их эффективность не в %, а в концентрации на выходе из фильтра в мг/м3. Паспорт (прилагается) получен из открытых Интернет- источников, владелец завода паспорта не предъявил.

И даже если засекреченный паспорт, имеющийся у владельцев, содержит процентную градацию очистки, она должна быть выражена номинальным показателем, а не очень большими цифрами, в плане объема выброса, разбежки в 4,5%, что позволяет трактовать концентрацию на выходе из фильтра абсолютно безосновательно – когда надо – максимальную, когда надо – минимальную. Что и произошло в заявлении Гурикова Д.А.

То есть если в паспорте производителем заявляется максимальная степень очистки 99,9%, она должна быть соблюдена, потому что снижение степени очистки означает или неправильный подбор фильтра, или неправильную его эксплуатацию, тем более, что замеры производились на новом, не бывшем в эксплуатации фильтре, имеющем максимальную технологическую степень очистки. Произвольное снижение степени очистки не может быть принято при проектных расчетах.

Если же производителем дана градация степени очистки, то им же должна быть представлена характеристика пылей, которые по разному очищаются на данном фильтре – например: для пыли древесной – 99,9%, для пыли кварцевого песка – 97%, для пыли муки – 95%.

Такого разъяснения, согласно выступления Гурикова Д.А., представлено не было.

Общественность не может принять необоснованные объяснения главного инженера проектной организации Гурикова Д.А, и в очередной раз требует предоставления протоколов замеров выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, доказанное объяснение их превышения, меры, принятые к недопущению их превышения, которые являются реальными, а не проведенными в результате перестановки цифр в проекте – выброс свинца – это токсичное загрязнение территории, а не цифрочки на бумаге.

После заявления Гурикова Д.А. состоялся разговор с заместителем директора Центра ГЭЭ Рачевским Е.А., который не только не подтвердил данные, которые по своему трактовал Гуриков Д.А. Более того, Рачевский Е.А. опроверг их. Ошибок в расчетах, по мнению главного государственного экологического эксперта, не было, и оба первых положительных заключения ГЭЭ по объекту действительны.

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Обращаюсь к местным и республиканским властям о принятии к сведению реальной опасности токсичности производства АКБ, а также уровень проектировщиков, с кем мы имеем дело, в очередной раз мы убеждаемся, что наш дом - брестчина, под угрозой отравления.

С властью я не всегда находил общие точки соприкосновения во взглядах на проблему, но обманом и подгонкой цифр под желаемый результат никогда не занимался.

Мы в очередной раз настоятельно требуем в срочном порядке, до референдума, провести общественные обсуждения проекта завода, чтобы не стать жертвой, как я полагаю, чьей то алчности, которая приведет к чудовищным последствиям