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В рамках акции «Летний патруль» работники Брестского ГОЧС проводят профилактическую работу на пляжах
21.07.2020 18:28 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Профилактика коснулась разных возрастных категорий граждан: от малышей до представителей старшего поколения. Отдыхающим даны полезные рекомендации о том, как не подвергнуть опасности здоровье, пребывая под жаркими лучами солнца, как не совершить непоправимую ошибку, отдыхая на водоёмах. Летний патруль акцентировал особое внимание родителей на недопустимость оставления малолетних детей без присмотра даже на мелководье.
Один из случаев произошел в прошлом году в г. Бресте: на пляже «Гребной канал» женщина с племянниками отдыхали у воды. Дети плавали на надувном матрасе около купальни и незаметно отбуксировали его ближе к центру. Матрас опрокинулся, мальчики поплыли к берегу, а пятилетняя девочка осталась на матрасе, так как не умела плавать. Малышка растерялась, начала плакать, но не поддалась панике и сама не упала в воду. Дежурные спасатели станции ОСВОД сразу же среагировали, подъехали на катере и вернули ребенка на берег.
Во избежание несчастного случая на воде Брестский городской отдел по чрезвычайным ситуациям напоминает правила безопасного поведения на водоеме (реке, озере), если вы отдыхаете вместе с ребенком:
Брестский городской отдел желает безопасного отдыха как и взрослым так и детям!
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В рамках акции «Летний патруль» работники Брестского ГОЧС проводят профилактическую работу на пляжах
Профилактика коснулась разных возрастных категорий граждан: от малышей до представителей старшего поколения. Отдыхающим даны полезные рекомендации о том, как...
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