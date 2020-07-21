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В рамках акции «Летний патруль» работники Брестского ГОЧС проводят профилактическую работу на пляжах

21.07.2020 18:28 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Профилактика коснулась разных возрастных категорий граждан: от малышей до представителей старшего поколения. Отдыхающим даны полезные рекомендации о том, как не подвергнуть опасности здоровье, пребывая под жаркими лучами солнца, как не совершить непоправимую ошибку, отдыхая на водоёмах. Летний патруль акцентировал особое внимание родителей на недопустимость оставления малолетних детей без присмотра даже на мелководье.

В рамках акции «Летний патруль» работники Брестского ГОЧС проводят профилактическую работу на пляжах

Один из случаев произошел в прошлом году в г. Бресте: на пляже «Гребной канал» женщина с племянниками отдыхали у воды. Дети плавали на надувном матрасе около купальни и незаметно отбуксировали его ближе к центру. Матрас опрокинулся, мальчики поплыли к берегу, а пятилетняя девочка осталась на матрасе, так как не умела плавать. Малышка растерялась, начала плакать, но не поддалась панике и сама не упала в воду. Дежурные спасатели станции ОСВОД сразу же среагировали, подъехали на катере и вернули ребенка на берег.

В рамках акции «Летний патруль» работники Брестского ГОЧС проводят профилактическую работу на пляжах

Во избежание несчастного случая на воде Брестский городской отдел по чрезвычайным ситуациям напоминает правила безопасного поведения на водоеме (реке, озере), если вы отдыхаете вместе с ребенком:

В рамках акции «Летний патруль» работники Брестского ГОЧС проводят профилактическую работу на пляжах

  1. Обратите внимание, что дно водоема должно быть чистым и неглубоким, без коряг, водорослей и ила;
  2. Проверьте, нет ли на берегу битого стекла, острых камней и других опасных предметов;
  3. Располагайтесь с ребенком в тени деревьев, избегая прямых солнечных лучей;
  4. Наденьте на ребенка головной убор;
  5. Не допускайте ситуаций, когда ребенок находится возле водоема один;
  6. Наблюдайте за ребенком, когда он играет на берегу, не выпускайте его из вида;
  7. Не позволяйте ребенку нырять с ограждений или берега;
  8. Пресекайте шалости детей на воде;
  9. Не допускайте переохлаждения ребенка, чередуйте игры на берегу с купанием;
  10. Плавать только в специально оборудованных местах, недалеко от берега;
  11. Объясните ребенку, что нельзя плавать на досках, надувных матрасах, автомобильных камерах и иных предметов.

В рамках акции «Летний патруль» работники Брестского ГОЧС проводят профилактическую работу на пляжах

Брестский городской отдел желает безопасного отдыха как и взрослым так и детям!

В рамках акции «Летний патруль» работники Брестского ГОЧС проводят профилактическую работу на пляжах

 
Теги: Брест
 
 
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