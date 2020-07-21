Встреча сенаторов с гражданами прошла в Совете Республики

Источник материала: ОНТ

Жилье для многодетных на селе и развитие агрогородков. Встреча сенаторов с гражданами прошла сегодня в Совете Республики.

Поговорить с представителями законодательной власти можно было, записавшись на прием, а также с помощью всех известных видов связи. Вопросы по телефону, СМС, в электронных и бумажных письмах. Темы от коммунально-бытовых до административно-политических. Так, из пригорода Молодечно жалуются на отсутствие в их поселке магазина и нормальной дороги. В Щучинском районе людей интересует, когда отремонтируют школу и ферму рядом с деревней Желудок. Вообще развитие малых населенных пунктов, благоустройство и создание в них необходимой инфраструктуры – острая тема. За первое полугодие в Совет Республики поступило более двух с половиной тысяч обращений. Некоторые вопросы удалось решить буквально за считанные секунды. Другие – взяты на контроль.

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