Глава области встретился с жителями Горок

Источник материала: Горецкий вестник





Встречи с населением дают возможность услышать проблемы людей и дать оценку работы местной власти. Об этом председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц неоднократно говорил, общаясь с жителями районных центров и сельских населенных пунктов Могилевщины, трудовыми коллективами. И в Горки Леонид Константинович также приехал, чтобы рассказать о социально-экономическом развитии Приднепровского края, выслушать и помочь в решении житейских вопросов людей. Во встрече с горецкими жителями, которая сегодня прошла во Дворце культуры академии, приняли участие председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по образованию, культуре и науке Игорь Марзалюк, заместитель председателя Могилевского облисполкома Валерий Малашко, председатель Горецкого райисполкома Александр Бутарев, ректор БГСХА Виталий Великанов.























































Подробный доклад главы района показал как динамично развивается Горецкий край в разрезе пяти последних лет. Это создание новых рабочих мест, планомерный рост уровня заработной платы, развитие предпринимательства, успехи в производстве продукции сельского хозяйства, приоритетное финансирование социальной сферы и другие ключевые направления.

Председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц остановился на ключевых показателях Могилевщины по итогам полугодия, отметил точки роста.

Вторая часть встречи прошла в формате диалога. Горецкие жители задали главе области вопросы, высказали слова благодарности и пожелания.

Среди них, просьба посодействовать в строительстве еще одного детского сада в Горках, возобновить движение поезда «Брест-Коммунары» и другие. Подробнее читайте в газете «Горецкий вестник».





























Ольга КИММЕЛЬ

Фото Михаила ЛЕВЦОВА