Контракт с хоккейным клубом «Динамо-Минск» подписал шведский защитник Адам Альмквист

Источник материала: ОНТ

Хоккейный клуб «Динамо-Минск» продолжает формирование состава на новый сезон.

Контракт с командой подписал опытный шведский защитник Адам Альмквист. В прошлом сезоне игрок обороны выступал за «Адмирал» из Владивостока. В 58 матчах Адам Альмквист забросил 8 шайб и отдал 18 голевых передач. Также защитник играл за «Северсталь» в КХЛ, провёл два матча в НХЛ в составе «Детройта», становился чемпионом Швеции и Швейцарии, обладателем Кубка Колдера — главного трофея Американской хоккейной лиги. Также выступал на Матче всех звёзд КХЛ, вызывался в сборную Швеции. Минское «Динамо» продолжает комплектование команды. Ранее сообщалось, что руководство планирует подписать ещё двух легионеров: центрфорварда и защитника.

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