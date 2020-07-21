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Хотим ли мы так жить дальше? Два соло на одну актуальную тему
Источник материала: Партизан
Игорь Старикевич анализирует выступление Вадима Прокопьева и Владимира Мартова
Фото Алеся Пилецкого, TUT.BY, Владимир Мартов
Минувшая неделя принесла два ярких, но очень разных соло на актуальную тему.
Ролик ресторатора Вадима Прокопьева от 16 июля на момент публикации этой статьи набрал уже более миллиона (!) просмотров и 90 тысяч лайков. Что ж, вкусы у всех разные. Я уже подробно писал, почему плохо отношусь к такой манере выражать свою точку зрения. Если коротко, на мой взгляд, ценность этого выступления сильно девальвируют два обстоятельства:
1. Оскорбления и угрозы в речи Прокопьева;
2. То, что он осыпает ими Лукашенко, предварительно отбежав на безопасное расстояние, – за пределы Беларуси.
(Необходимо отметить, что в новых видео ресторатор частично сделал «работу над ошибками», обойдясь почти без унизительных определений).
Успех прокопьевского произведения легко объясним. То, как бесстыдно ведет себя власть, особенно в последние недели – аресты оппонентов, избиения мирных демонстрантов и т.д. – вызывает неизбежную реакцию в виде ярости, которой нужен выход. «Дуэлянт» предложил вариант, попавший в настроения части общества.
Этот эффектный симулякр протеста, к тому же еще греющий душу многим декларацией скорого низвержения темных сил, отнюдь не безобиден. По моему субъективному мнению, подобные выходки переводят противостояние на поле ненависти, что выгодно власти: там она гораздо сильнее, чем на стезе здравого смысла.
Насколько же мощнее и красивее смотрится на этом фоне само по себе прекрасное спокойное интеллигентное высказывание Владимира Мартова, заведующего отделением анестезиологии и реанимации Витебской больницы скорой медицинской помощи. Он круто раскритиковал власть за вранье и самодурство, но сделал это без «тыкания» и хамства.
Мартову есть что терять, и он понимает, на что идет. Главврача этой больницы Сергея Лазаря уволили после того, как он разрешил журналистам TUT.BY сделать репортаж из клиники.
Но Мартов смело и в то же время без эпатажа а-ля «Ленин в октябре» обозначает свою гражданскую позицию. Более того, другой путь (вряд ли доктор ставил себе такую цель, но де-факто вышло именно это).
Июльские тезисы Прокопьева – для радикально настроенных. Таких в любом обществе меньшинство. Но выступления «за гранью фола», как правило, отталкивают осторожное большинство. Для него гораздо приемлемее тональность, избранная Мартовым.
Врач не зовет на баррикады, он лишь ставит вопрос: может ли нынешняя власть жить без вранья? Эссе Мартова предлагает задуматься: хотим ли мы так жить дальше?
А ответы каждому из нас придется давать самостоятельно.
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Игорь Старикевич анализирует выступление Вадима Прокопьева и Владимира Мартова
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