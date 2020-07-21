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Сделать генетический паспорт и узнать, в какой вид спорта отдать ребенка. Какие исследования проводят в Центре геномных биотехнологий
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Республиканский центр геномных биотехнологий открыли в Минске после двухлетней модернизации. Теперь он полностью соответствует международным требованиям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Центр оснастили передовым оборудованием. Это позволит повысить качество работ, а также расширить их число. Напоминаем: лаборатория проводит генетические исследования на предрасположенность к болезням.
Это я раскапываю реакционную смесь. Смесь, в которую потом добавляю образцы пациентов и ставлю в прибор.
Замедлить развитие рака – так кратко можно описать цель, которую преследует Анна. У научного сотрудника 600 клеток от больных пациентов. Каждому, основываясь на данных приборов, специалист центра выдает индивидуальные рекомендации, как остановить болезнь.
Анна Щаюк, научный сотрудник Республиканского центра геномных технологий:
В Центре геномных технологий модернизация шла два года. Теперь он полностью соответствует мировым требованиям к ПЦР (то есть генетическим) лабораториям. Здесь появились чистые и грязные зоны, специальная система вентиляции, шлюзы. И, конечно же, уникальное оборудование.
Руслан Шейко, директор Института генетики и цитологии НАН Беларуси:
Теперь лаборатория может проводить более точные исследования на предрасположенность к болезням. Даже, если это нужно, у ребенка в утробе матери. Среди недугов и социально значимые: диабет, остеопороз, тромбофилия, ожирение. А еще здесь стало возможным более точно исследовать особенности метаболизма, старения организма, делать расшифровку полного генома человека.
Дмитрий Боярович, корреспондент:
А ведь раньше ответ на такой вопрос сводился к односложному: решаться на ЭКО рискованно или нет. Более углубленно здесь могут делать теперь и генетические паспорта. Кстати, их уже имеют 17 тысяч белорусов. За такой услугой в центр обращались (и продолжают обращаться) из 22 стран. В том числе США, Франции и даже таких экзотических, как Маврикий.
Александр Кильчевский, заместитель председателя президиума НАН Беларуси:
А еще в центре можно проводить исследования на предрасположенность к занятиям спортом, вплоть до конкретного вида. Это так называемая персонифицированная медицина. К слову, очень популярная среди родителей, которые хотят узнать, чем лучше заниматься их ребенку.
Владимир Гусаков, председатель президиума НАН Беларуси:
Геномные исследования в мире активно развиваются. Уже разработаны методики редактирования генов. А в Китае, к слову, создан искусственный эмбрион человека. И Беларусь в этой отрасли науки – здесь надеются – еще скажет свое слово.
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Сделать генетический паспорт и узнать, в какой вид спорта отдать ребенка. Какие исследования проводят в Центре геномных биотехнологий
Новости Беларуси. Республиканский центр геномных биотехнологий открыли в Минске после двухлетней модернизации. Теперь он полностью соответствует международным...
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