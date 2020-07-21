ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Николай Козеко: «Иногда думаешь, что лучше промолчать, здоровее будешь, а потом жалеешь»

21.07.2020 19:16 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Николай Козеко порассуждал о нынешней молодежи.

—  Мы продукты сталинского времени. Я себя так чувствую. Иногда думаешь, что лучше промолчать, здоровее будешь, — сказал известный белорусский тренер, сообщает Трибуна со ссылкой на проект «6-я стадионная». — А потом думаешь, жалеешь. Попадаешь на тот момент, что надо было сказать. Гори оно гаром, что потом будет. Лучше сказать, а потом выслушать тираду нравоучений, чем промолчать и все это в себе таскать.



А вот молодежь такая, что скажет и будет чувствовать себя правыми. И это правильно. С молодежью сейчас надо интересно беседовать, вникать в их проблемы. Тогда все будет классно. Нет уже директив. Прошло время директив.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
В последние годы белорусский спорт «тащат» в основном женщины. Посудите сами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
21.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика