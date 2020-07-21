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«Беспилотный электробус – это наша перспектива». Новейшие образцы экологичного транспорта показали в индустриальном парке «Великий камень»
Источник материала: ОНТ
Велосипеды, мотоциклы, скутеры на электрическом ходу – не просто средства для передвижения, а транспорт завтрашнего дня! По оценкам международных агентств, всего через каких-то два десятка лет треть всего автопарка в мире будет электрической. Это не выдумка и не сценарий очередного фантастического фильма – белорусская реальность. Мы можем и умеем выпускать экологичные модели с приставкой «электро». И делаем это на совесть!
Работа по усовершенствованию старых и разработке новых моделей экологичного колесного транспорта в нашей стране ведется каждый день. Собирают и обкатывают каждый новый экземплярчик с нуля. Повышенное внимание, конечно, к «электро», но не забывают и о привычных колесных образцах.
Речь о моделях, оборудованных электрокомплектами в 250 и 350 ватт. За основу взяты велосипеды, знакомые нам с детства. В новом «образе», согласно европейским требованиям, такие усовершенствованные модели реагируют на интенсивность вращения педалей и способны переключаться для движения только на электротяге. Запас хода варьируется в пределах 50-70 километров. Впрочем, пользуются спросом и модели прошлых лет. Для активной езды – горные, для комфортного передвижения по асфальту и грунту – городские.
Цена вопроса в среднем – 1600 белорусских рублей. Кстати, скоро в линейке завода появится и новая модель электромотоцикла, и современный электроскутер – мощностью до 1 киловатта. Складной¸ компактный – к сезону 2021 года 50 таких «машин» обещают представить народу. Ведь рынок не ждет – поставки налажены в Нидерланды, Бельгию, Польшу, страны Прибалтики, СНГ и Таможенного союза.
Для тех, кто готов пересесть на электромобили в нашей стране, есть все условия: отмена дорожного сбора и таможенной пошлины, зеленые номера, по всей территории республики для электрокаров установлено более 260 заправок. А благодаря запуску Белорусской АЭС для развития этой отрасли откроются новые возможности.
Беларусь одна из их основных стран-импортеров в ЕАЭС. Продвижение новых источников энергии и других зеленых отраслей экономики равно развитию государства в будущем. Сейчас центр притяжения инноваций – Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень». Например, этот (см. видео – прим. ред) автобус через два месяца будет курсировать по его улицам и проспектам.
Наше будущее! Насколько далёкое или близкое – зависит только от нас.
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«Беспилотный электробус – это наша перспектива». Новейшие образцы экологичного транспорта показали в индустриальном парке «Великий камень»
Велосипеды, мотоциклы, скутеры на электрическом ходу – не просто средства для передвижения, а транспорт завтрашнего дня! По оценкам международных агентств, всего...
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