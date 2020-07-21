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«Беспилотный электробус – это наша перспектива». Новейшие образцы экологичного транспорта показали в индустриальном парке «Великий камень»

21.07.2020 19:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Беспилотный электробус – это наша перспектива». Новейшие образцы экологичного транспорта показали в индустриальном парке «Великий камень»

Велосипеды, мотоциклы, скутеры на электрическом ходу – не просто средства для передвижения, а транспорт завтрашнего дня! По оценкам международных агентств, всего через каких-то два десятка лет треть всего автопарка в мире будет электрической. Это не выдумка и не сценарий очередного фантастического фильма – белорусская реальность. Мы можем и умеем выпускать экологичные модели с приставкой «электро». И делаем это на совесть!

 

Работа по усовершенствованию старых и разработке новых моделей экологичного колесного транспорта в нашей стране ведется каждый день. Собирают и обкатывают каждый новый экземплярчик с нуля. Повышенное внимание, конечно, к «электро», но не забывают и о привычных колесных образцах.

Александр Трофимов, заместитель директора предприятия по производству вело- и мототехники: «С начала года у нас выпущено 40 тысяч велосипедов, объем превышает прошлогодний на 10%. В линейке появились новые модели детских, городских, горных велосипедов – как алюминиевых, так и стальных. На две модели стало больше электровелосипедов». 

Речь о моделях, оборудованных электрокомплектами в 250 и 350 ватт. За основу взяты велосипеды, знакомые нам с детства. В новом «образе», согласно европейским требованиям, такие усовершенствованные модели реагируют на интенсивность вращения педалей и способны переключаться для движения только на электротяге. Запас хода варьируется в пределах 50-70 километров. Впрочем, пользуются спросом и модели прошлых лет. Для активной езды – горные, для комфортного передвижения по асфальту и грунту – городские.

Цена вопроса в среднем – 1600 белорусских рублей. Кстати, скоро в линейке завода появится и новая модель электромотоцикла, и современный электроскутер – мощностью до 1 киловатта. Складной¸ компактный – к сезону 2021 года 50 таких «машин» обещают представить народу. Ведь рынок не ждет – поставки налажены в Нидерланды, Бельгию, Польшу, страны Прибалтики, СНГ и Таможенного союза. 

Для тех, кто готов пересесть на электромобили в нашей стране, есть все условия: отмена дорожного сбора и таможенной пошлины, зеленые номера, по всей территории республики для электрокаров установлено более 260 заправок. А благодаря запуску Белорусской АЭС для развития этой отрасли откроются новые возможности.

Владимир Каранкевич, министр энергетики Беларуси: «Электротранспорт – это чистый вид транспорта, снижение вредных выбросов в атмосферу, оздоровление городской среды, создание более комфортных условий для жизни. Главой государства принят ряд решений, направленных на стимулирование использования электротранспорта в Беларуси,  развитие зарядной инфраструктуры. Если на дорогах Минска будут двигаться порядка 20 тысяч электромобилей, это около 170-180 миллионов киловатт-часов, а значит,  1% потребления электроэнергии от атомной электростанции».

Беларусь одна из их основных стран-импортеров в ЕАЭС. Продвижение новых источников энергии и других зеленых отраслей экономики равно развитию государства в будущем. Сейчас центр притяжения инноваций – Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень». Например, этот (см. видео – прим. ред) автобус через два месяца будет курсировать по его улицам и проспектам.

Александр Ярошенко, глава Администрации Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень»: «Это пока пилотный проект. Кстати, нашего резидента из КНР, который искусственным интеллектом обеспечивает беспилотный транспорт электрический. Для наших резидентов-инвесторов это тоже очень знаковое событие, потому что за полчаса доехать из столицы сюда на работу, тут вас встретит беспилотный электробус, который привезет вас на работу, – это наша перспектива».

Наше будущее! Насколько далёкое или близкое – зависит только от нас. 

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Теги: Минск
 
 
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Велосипеды, мотоциклы, скутеры на электрическом ходу – не просто средства для передвижения, а транспорт завтрашнего дня! По оценкам международных агентств, всего...
 
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