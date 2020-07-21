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Ученые: большинство популяций белых медведей близки к вымиранию

21.07.2020 19:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Если уровень парниковых выбросов в мире не сократится, на планете может остаться всего несколько популяций белых медведей в Арктике.

Возможно, уже к 2040 году белые медведи начнут испытывать репродуктивную недостаточность, что приведет к локальному вымиранию


Фото: pixabay.com

К 2100 году в мире может практически не остаться белых медведей, такой прогноз сделали ученые, сообщает The Guardian 20 июля.

Исследователи предупредили: если выбросы парниковых газов останутся на нынешнем уровне, к 2100 году, вероятно, исчезнут все популяции белых медведей, кроме нескольких в Арктике. Уже к 2040 году белые медведи начнут испытывать репродуктивную недостаточность, что приведет к локальному вымиранию, отмечает издание.

Исследователи предложили два сценария. При нынешнем уровне выбросов белые медведи в конце столетия, вероятно, смогут выжить только на островах Королевы Елизаветы, самом северном скоплении канадского арктического архипелага. Даже если парниковые выбросы будут уменьшены, большинство популяций белых медведей в Арктике будут испытывать репродуктивную недостаточность к 2080 году.

По данным ученых, в мире осталось менее 26 тыс. белых медведей, разбросанных по 19 различным субпопуляциям, от ледяных ландшафтов Шпицбергена, Норвегия, до Гудзонова залива в Канаде и Чукотского моря между Аляской и Сибирью.

По словам ученых, белых медведей можно спасти только в том случае, если их среда обитания будет защищена, а это требует борьбы с изменением климата на глобальном уровне.
 
 
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Если уровень парниковых выбросов в мире не сократится, на планете может остаться всего несколько популяций белых медведей в Арктике.
 
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