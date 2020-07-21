На месте бывшего Червенского рынка началось строительство нового объекта

пишет «Минск-Новости». По предварительным планам инвестора, два нижних уровня отдадут под торговлю — там разместятся гипермаркет, специализированные магазины и объекты, предлагающие товары повседневного спроса. Выше намечается детский центр с танцзалом, зонами активного отдыха, а также кафе и магазины детской одежды. На последнем этаже — шестизальный кинотеатр, фитнес-центр, фуд-корт,«Минск-Новости».









Фото: Минск-новости





Фасад здания будет отделан горизонтальными гнутыми перфорированными панелями, а центральный портал — матированным стеклом. Предусмотрена вечерняя светодиодная подсветка фасада.

В комплексе будет два входа: один с перекрестка ул. Маяковского — Аранской, другой — со стороны жилой застройки на ул. Маяковского. Построят и два паркинга: наземный и подземный паркингами.

Члены градостроительного совета тогда одобрили предложенную визуализацию и рекомендовали проектной организации доработать некоторые моменты, связанные с архитектурным решением фасада, подсветкой объекта и обустройством прилегающей территории.



