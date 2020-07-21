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«Жили бы у черта на куличках». Лукашенко рассказал, как он «спас» Беларусь

21.07.2020 21:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Во время встречи с чиновниками Гомельской области Александр Лукашенко заявил, что, если бы он не стал президентом, белорусов бы сейчас «впрягали в телегу и погоняли бы кнутом», пишет Белсат со ссылкой на сайт главы государства.


Лукашенко 21 июля в торжественной обстановке открыл Гомельскую центральную городскую поликлинику, president.gov.b
 
По словам Александра Лукашенко, его политика дала беларусам возможность зарабатывать, хотя живут люди и небогато. «Если бы мы такую политику (мы ее по-научному называем социально ориентированной) народную не проводили, нас бы сегодня в этом зале не было. Проводили бы здесь совещания и собрания другие люди, если бы еще такой уютный зал удалось сохранить. Жили бы у черта на куличках, как это было всегда, нас бы одевали в лапти, запрягали в телегу и погоняли бы кнутом. Но мы тогда, сжав зубы, перетерпели, особенно здесь, на чернобыльской земле, выдержали». 

По его словам, 90-е были очень тяжелым временем: «Мы были босые, без штанов, голодные». Лукашенко рассказал, как приехав в деревню Лясковичи в первые годы президентства, в полуботинках, выйдя из автомобиля, провалился в песок. «Я пошел по этой деревне. Ко мне сбежались люди. И когда мы уже установили добрый контакт, люди попросили (что бы вы думали?) – хлеба. Это меня поразило. Трудные были времена, но то, что в деревне не было хлеба, меня поразило», – отметил он. Лукашенко добавил, что его оппоненты сейчас хотят «расшатать, раскачать» ситуацию в стране.
 
 
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Во время встречи с чиновниками Гомельской области Александр Лукашенко заявил, что, если бы он не стал президентом, белорусов бы сейчас «впрягали в телегу и...
 
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