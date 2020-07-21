Лукашенко: Вы видите, некоторые страны ограничили лимиты для белорусских банков

"Вы видите, что некоторые страны, в том числе и россияне, ограничили внешние лимиты для белорусских банков", - сказал Лукашенко на назначении руководства Нацбанка РБ.





afn.by В этой связи Нацбанку поставлена задача «найти альтернативные возможности привлечь ресурсы, желательно внешние и длинные, для диверсификации базы банков. Если еще пару банков разграбить, лимиты вообще закроют, пишетВ этой связи Нацбанку поставлена задача «найти альтернативные возможности привлечь ресурсы, желательно внешние и длинные, для диверсификации базы банков.





"Такие же задачи, ключевые показатели эффективности, надо ставить всем руководителям банков и строго спрашивать за выполняемую работу. Это прежде всего касается помощника президента. У вас должно быть, как в правительстве: каждый отвечает персонально, что продал на экспорт и сколько валютной выручки принес в страну. Каждый банкир должен персонально отвечать, какие он деньги привлек с внешних рынков и на каких лучших условиях. Сидя в конторе Нацбанка этого не сделаешь. У вас должны быть обширные контакты. И не только с россиянами, но и в Европе, Америке, Китае, других местах, чтобы привлечь денежные ресурсы", - потребовал белорусский правитель.



