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Лукашенко: Вы видите, некоторые страны ограничили лимиты для белорусских банков

21.07.2020 20:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лукашенко сегодня посетовал на то, что иностранные партнеры ограничили лимиты на белоруске банки.

"Вы видите, что некоторые страны, в том числе и россияне, ограничили внешние лимиты для белорусских банков", - сказал Лукашенко на назначении руководства Нацбанка РБ.

Если еще пару банков разграбить, лимиты вообще закроют, пишет afn.by В этой связи Нацбанку поставлена задача «найти альтернативные возможности привлечь ресурсы, желательно внешние и длинные, для диверсификации базы банков.

"Такие же задачи, ключевые показатели эффективности, надо ставить всем руководителям банков и строго спрашивать за выполняемую работу. Это прежде всего касается помощника президента. У вас должно быть, как в правительстве: каждый отвечает персонально, что продал на экспорт и сколько валютной выручки принес в страну. Каждый банкир должен персонально отвечать, какие он деньги привлек с внешних рынков и на каких лучших условиях. Сидя в конторе Нацбанка этого не сделаешь. У вас должны быть обширные контакты. И не только с россиянами, но и в Европе, Америке, Китае, других местах, чтобы привлечь денежные ресурсы", - потребовал белорусский правитель.
 
 
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Лукашенко сегодня посетовал на то, что иностранные партнеры ограничили лимиты на белоруске банки.
 
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