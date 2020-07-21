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«Как это – Президент, что же это такое? Кто-то бежал, кто-то щупал меня, человек я или нет». Александр Лукашенко о первом визите в Лясковичи
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Про Полесье Президент Беларуси говорит с большим и искренним теплом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И даже приводит примеры из жизни, как в свое время приехал в Лясковичи и какую картину увидел.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я, когда вышел из автомобиля, перед глазами картина: я в полуботинках сразу провалился в песок. И я пошел по этой деревне, ко мне сбежались люди посмотреть на это диво. Ну, как это – Президент, что же это такое? Кто-то бежал, кто-то щупал меня, человек я или нет.
И когда мы уже установили добрый контакт, люди попросили – что бы вы думали? – хлеба. Это меня поразило. Трудные были времена, но то, что в деревне не было хлеба, – меня это поразило. Я считал, что полешуки – люди самодостаточные. Небогатые, даже бедные, но самодостаточные. Не было на ноги одеть чего-то – они в лаптях могли пойти, они могли надеть курточку старую, штанишки и так далее. Но что хлеб они выпекали у себя (каждый дом) – это точно. Но попросили хлеб.
Я помню, тогда отдал команду министру обороны уточнить, где у нас еще проблемы есть аналогичные, и перебросил все походные кухни, хлебопекарни, в эти села и крупные деревни. С этого мы начинали.
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«Как это – Президент, что же это такое? Кто-то бежал, кто-то щупал меня, человек я или нет». Александр Лукашенко о первом визите в Лясковичи
Новости Беларуси. Про Полесье Президент Беларуси говорит с большим и искренним теплом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И даже приводит примеры из...
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