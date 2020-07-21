ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Как это – Президент, что же это такое? Кто-то бежал, кто-то щупал меня, человек я или нет». Александр Лукашенко о первом визите в Лясковичи

21.07.2020 20:28 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Про Полесье Президент Беларуси говорит с большим и искренним теплом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И даже приводит примеры из жизни, как в свое время приехал в Лясковичи и какую картину увидел.

«Как это – Президент, что же это такое? Кто-то бежал, кто-то щупал меня, человек я или нет». Александр Лукашенко о первом визите в Лясковичи

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Когда я был здесь в первые годы президентства, картина была жуткая. Я часто привожу этот пример, вы помните этот регион Полесья между Житковичами и Петриковом, деревня Лясковичи. Сейчас трудно сказать, что это деревня. Когда я приехал на каком-то автомобиле – вездеход старый мы одолжили у кого-то, потому что тогда и автомобилей не было, чтобы проехать по песку.

«Как это – Президент, что же это такое? Кто-то бежал, кто-то щупал меня, человек я или нет». Александр Лукашенко о первом визите в Лясковичи

Я, когда вышел из автомобиля, перед глазами картина: я в полуботинках сразу провалился в песок. И я пошел по этой деревне, ко мне сбежались люди посмотреть на это диво. Ну, как это – Президент, что же это такое? Кто-то бежал, кто-то щупал меня, человек я или нет.

Александр Лукашенко: после того посещения Припяти я никогда больше не слышал, что на Полесье люди хотят отсоединиться от Беларуси

И когда мы уже установили добрый контакт, люди попросили – что бы вы думали? – хлеба. Это меня поразило. Трудные были времена, но то, что в деревне не было хлеба, – меня это поразило. Я считал, что полешуки – люди самодостаточные. Небогатые, даже бедные, но самодостаточные. Не было на ноги одеть чего-то – они в лаптях могли пойти, они могли надеть курточку старую, штанишки и так далее. Но что хлеб они выпекали у себя (каждый дом) – это точно. Но попросили хлеб.

«Как это – Президент, что же это такое? Кто-то бежал, кто-то щупал меня, человек я или нет». Александр Лукашенко о первом визите в Лясковичи

Я помню, тогда отдал команду министру обороны уточнить, где у нас еще проблемы есть аналогичные, и перебросил все походные кухни, хлебопекарни, в эти села и крупные деревни. С этого мы начинали.

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Про Полесье Президент Беларуси говорит с большим и искренним теплом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И даже приводит примеры из...
 
Новости дня
Новости разные
 
Оплатить проезд через приложение теперь можно во всех трамваях Минска. Как это работает
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
21.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика