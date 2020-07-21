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Оплатить проезд через приложение теперь можно во всех трамваях Минска. Как это работает

21.07.2020 20:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Во всех трамваях Минска с 21 июля можно оплатить проезд через мобильное приложение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сервис реализовал Беларусбанк совместно с компанией «Системные технологии» и Минсктрансом на основе опыта крупнейших городов мира.

Оплатить проезд через приложение теперь можно во всех трамваях Минска. Как это работает

Такой способ оплаты внедрили еще два месяца назад для пассажиров столичных автобусов № 100 и № 1. За это время жители и гости Минска приобрели уже более 11 тысяч билетов. После обкатки системы и учета пожеланий пользователей возможность купить электронный билет теперь появилась и в 137 трамваях.

Оплатить проезд через приложение теперь можно во всех трамваях Минска. Как это работает

Правила пользования просты: достаточно скачать приложение TIX и привязать банковскую карточку. Оплата проезда проходит в режиме реального времени. При этом необязательно сканировать QR-код: в приложении отобразится номер трамвая и предложение произвести оплату. Кстати, сделать это можно заранее на остановке. Безопасность платежа гарантирует Беларусбанк.

Оплатить проезд через приложение теперь можно во всех трамваях Минска. Как это работает

Дмитрий Грищенков, заместитель председателя правления Беларусбанка:
Мы захотели внедрить это приложение во всем транспорте. Было бы вообще замечательно, если бы это приложение внедрилось не только в автобусах, троллейбусах, трамваях, но еще и на железной дороге, в метро. Для того, чтобы пассажир мог планировать свой день, выезжая из одного транспорта, переходя в другой, третий, не покупать постоянно талончики, не стоять возле киоска, не покупать проездные билеты, а все это делать со своего мобильного приложения. В этой системе существуют проездные. Пока что они еще не оформлены для пользования, но доработка такая идет.

Оплатить проезд через приложение теперь можно во всех трамваях Минска. Как это работает

В случае проверки билетов достаточно предъявить контролеру электронный документ, сохраненный в разделе приложения «Мои поездки». Сервис работает на русском, белорусском, английском и польском языках. Помимо оплаты проезда, он позволяет осуществлять мониторинг работы общественного транспорта через анализ пассажирских потоков, а также вычислять нагрузку на маршрутах.

Оплатить проезд через приложение теперь можно во всех трамваях Минска. Как это работает

Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома:
Ставим перед собой задачу, чтобы к 1 сентября весь наземный общественный транспорт, все 2 500 единиц наземного транспорта были оборудованы этой системой и любой пользователь мог через мобильное приложение оплатить проезд. Также мы перед собой ставим задачу отработать с перевозчиками маршрутных такси, чтобы и у них такая же система появилась к 1 сентября. Мы понимаем, что этот сервис сегодня востребован нашими горожанами, мы слышим наших горожан, поэтому стараемся делать так, чтобы им было удобно.

Оплатить проезд через приложение теперь можно во всех трамваях Минска. Как это работает

В будущем у клиентов Беларусбанка появится еще одна возможность – функцию оплаты проезда внедрят в привычное всем мобильное банковское приложение «М-банкинг».

*На правах рекламы

Люди в материале: Дмитрий Грищенков, Александр Дорохович

 
Теги: Минск
 
 
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