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Оплатить проезд через приложение теперь можно во всех трамваях Минска. Как это работает
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Во всех трамваях Минска с 21 июля можно оплатить проезд через мобильное приложение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сервис реализовал Беларусбанк совместно с компанией «Системные технологии» и Минсктрансом на основе опыта крупнейших городов мира.
Такой способ оплаты внедрили еще два месяца назад для пассажиров столичных автобусов № 100 и № 1. За это время жители и гости Минска приобрели уже более 11 тысяч билетов. После обкатки системы и учета пожеланий пользователей возможность купить электронный билет теперь появилась и в 137 трамваях.
Правила пользования просты: достаточно скачать приложение TIX и привязать банковскую карточку. Оплата проезда проходит в режиме реального времени. При этом необязательно сканировать QR-код: в приложении отобразится номер трамвая и предложение произвести оплату. Кстати, сделать это можно заранее на остановке. Безопасность платежа гарантирует Беларусбанк.
Дмитрий Грищенков, заместитель председателя правления Беларусбанка:
В случае проверки билетов достаточно предъявить контролеру электронный документ, сохраненный в разделе приложения «Мои поездки». Сервис работает на русском, белорусском, английском и польском языках. Помимо оплаты проезда, он позволяет осуществлять мониторинг работы общественного транспорта через анализ пассажирских потоков, а также вычислять нагрузку на маршрутах.
Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома:
В будущем у клиентов Беларусбанка появится еще одна возможность – функцию оплаты проезда внедрят в привычное всем мобильное банковское приложение «М-банкинг».
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Новости Беларуси. Во всех трамваях Минска с 21 июля можно оплатить проезд через мобильное приложение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сервис...
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