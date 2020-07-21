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Лукашенко о доходах белорусов: Надо на ступеньку выше подняться в будущей пятилетке

21.07.2020 20:00 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко о доходах белорусов: Надо на ступеньку выше подняться в будущей пятилетке

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости сделать максимум для того, чтобы в следующей пятилетке дополнительно повысить благосостояние граждан. Об этом Глава государства заявил во время встречи с активом Гомельской области, передает БЕЛТА. 

При этом Лукашенко обратил внимание на то, что Гомельская область должна активно пользоваться преимуществами соседства одновременно и с Россией, и с Украиной. В частности, по его мнению, регион должен наращивать экспорт сельхозпродукции и сельхозтехники. 

Президент также заявил о том, что в силу сложившейся эпидемиологической ситуации сельхозпроизводство в Украине в этом году сократилось примерно на одну пятую часть от объемов прошлого года. в связи с этим Лукашенко отметил, что Гомельская область одновременно может «подставить плечо» своим соседям и в тоже время получить от этого выгоду. 

Глава государства также отметил, что согласно прогнозам ООН, в ближайшие годы голод затронет порядка миллиарда человек по всему миру. «Значит, нельзя бросать сельское хозяйство. Продукты питания будут в цене. И все, что связано с сельским хозяйством», – резюмировал Александр Лукашенко.


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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости сделать максимум для того, чтобы в следующей пятилетке дополнительно повысить благосостояние...
 
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