Лукашенко о доходах белорусов: Надо на ступеньку выше подняться в будущей пятилетке

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости сделать максимум для того, чтобы в следующей пятилетке дополнительно повысить благосостояние граждан. Об этом Глава государства заявил во время встречи с активом Гомельской области, передает БЕЛТА.

При этом Лукашенко обратил внимание на то, что Гомельская область должна активно пользоваться преимуществами соседства одновременно и с Россией, и с Украиной. В частности, по его мнению, регион должен наращивать экспорт сельхозпродукции и сельхозтехники.

Президент также заявил о том, что в силу сложившейся эпидемиологической ситуации сельхозпроизводство в Украине в этом году сократилось примерно на одну пятую часть от объемов прошлого года. в связи с этим Лукашенко отметил, что Гомельская область одновременно может «подставить плечо» своим соседям и в тоже время получить от этого выгоду.

Глава государства также отметил, что согласно прогнозам ООН, в ближайшие годы голод затронет порядка миллиарда человек по всему миру. «Значит, нельзя бросать сельское хозяйство. Продукты питания будут в цене. И все, что связано с сельским хозяйством», – резюмировал Александр Лукашенко.





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram